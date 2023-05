Christopher Nkunku brengt Leipzig in extase na heerlijke assist in minuut 96

Zondag, 14 mei 2023 om 22:00 • Jonathan van Haaster

RB Leipzig heeft zijn fans zondag een geweldige slotfase geschonken. De ploeg van trainer Marco Rose stond tot de 87ste minuut 0-1 achter tegen Werder Bremen, maar treffers in minuut 87 en 96 van de Hongaren Willi Orbán en Dominik Szoboszlai, allebei op aangeven van Christopher Nkunku, lieten de Red Bull Arena ontploffen: 2-1. Dankzij de zege neemt Leipzig (60 punten) de derde plaats over van Union Berlin (59). Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van die Roten Bullen op de nummer vijf, SC Freiburg, vier punten. Leipzig heeft een Champions League-ticket dankzij de late zege dus voor het grijpen.

Bijzonderheden

Szoboszlai kwam in de eerste helft nog het dichtst bij de openingstreffer, maar de spelmaker krulde een hoekschop tegen de paal. In de 66ste minuut kreeg Leipzig een tegenvaller te verwerken, toen bleek dat de treffer van Nkunku werd afgekeurd wegens een overtreding in de aanloop naar die goal. Aan de andere kant was het wel raak, toen Leonardo Bittencourt raak schoot op aangeven van Jens Stage: 0-1. De verlossende treffer kwam er maar niet, tot drie minuten voor het einde van de officiële speeltijd. Nkunku plantte een hoekschop op het hoofd van Orbán, die raak kopte: 1-1. Daar leek het bij te blijven, totdat Nkunku diep in blessuretijd een geweldige actie in huis had. De Fransman heroverde het balbezit, liet meerdere verdedigers staan en trok vanaf de achterlijn terug op Szoboszlai, die binnentikte: 2-1.

Wát een heerlijke actie van ???????????? ??

In de absolute slotfase, 96 minuut, maakt Dominik Szoboszlai de winnende ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/43rMoQIP88 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 14, 2023

RB Leipzig - Werder Bremen 2-1

66' Christopher Nkunku (doelpunt afgekeurd)

70' 0-1 Leonardo Bittencourt (assist: Jens Stage)

87' 1-1 Willi Orbán (assist: Christopher Nkunku)

90+6' Dominik Szoboszlai (assist: Christopher Nkunku)

Overige uitslag

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-1