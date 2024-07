Christian Eriksen geeft in interview definitieve duidelijkheid over toekomst bij Manchester United

Het heeft er alle schijn van dat Christian Eriksen (32) ook komend seizoen het shirt van Manchester United draagt. De Deen wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek uit Engeland - onder meer Ajax en Anderlecht worden genoemd als potentiële nieuwe werkgevers - maar is zelf niet uit op een vertrek, zo laat hij weten.

Eriksen is momenteel met the Red Devils op trainingskamp in de Verenigde Staten. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en is mede daardoor onderwerp van gesprek in de transferwereld.

Vragen over zijn toekomst kon Eriksen dan ook niet ontwijken. "Ik heb nog een eenjarig contract, dus ik ben, wat mij betreft, nog een jaar lang speler van Manchester United", wordt hij geciteerd door Manchester Evening News.

"Er is mij niet verteld dat ik moet vertrekken of dat mijn contract wordt verlengd. Ik voel me hier goed, mijn familie geniet van het leven in Manchester en United is een mooie club."

Eriksen erkent dat hij afgelopen seizoen onder Erik ten Hag minder aan spelen toekwam dan hij had gewild. "Je wil zoveel mogelijk spelen, maar als je kijkt naar mijn plek in het elftal en hoe het team speelt, dan zit ik op een goede plek."

Zo lijkt het deze zomer niet van een transfer van Eriksen te komen. De 134-voudig international van Denemarken werd in de voorbije weken onder meer aan Ajax en Anderlecht gelinkt, maar die clubs vissen dus achter het net.

Ondertussen is Manchester United bezig zich te versterken op het middenrif. De FA Cup-winnaar is al langere tijd met Paris Saint-Germain in gesprek over Manuel Ugarte, maar de Parijzenaren zitten hoog in de boom.

