Chris Woerts vermoedt andere reden achter afketsen Mohamed Ihattaren

Donderdag, 3 augustus 2023 om 23:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:02

Samsunspor bracht donderdag naar buiten dat er na twee dagen een einde is gekomen aan de samenwerking met Mohamed Ihattaren. De Turkse club bracht naar buiten dat de voormalig speler van PSV en Ajax met 'onaanvaardbare verzoeken' kwam, waardoor de samenwerking razendsnel werd beëindigd. Sportmarketeer Chris Woerts denkt er bij Vandaag Inside het zijne van. "Hij is net zo dik als Wesley Sneijder!"

"Onze club nodigde onlangs voetballer Mohamed Ihattaren, met wie we het eens waren over een contract, uit bij Samsun om een gezondheidscheck te ondergaan en een contract te ondertekenen", schreef Samsunspor eerder deze donderdag. "Onze club heeft de transfer opgegeven omdat de speler de eerder overeengekomen voorwaarden wilde wijzigen en onaanvaardbare verzoeken deed", zo liet Samsunspor weten. Ihattaren tekende een vierjarig contract, maar is nu dus weer transfervrij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij is net zo dik als Wesley Sneijder!", zegt Woerts na het zien van de beelden van Ihattaren die maandag nog groots werd onthaald door de supporters van Samsunspor. Op beelden op internet was te zien hoe zich een grote groep fans verzamelde om het gevallen toptalent te ontvangen. Ihattaren zette onder meer een liedje in en ging op de foto. Ook werden er fakkels ontstoken. "Als je naar Turkije gaat voor een contract is het allemaal in kannen en kruiken", gaat Woerts verder. Hij denkt dat de gebrekkige fitheid van Ihattaren alles te maken heeft met het kortstondige Turkse avontuur. "Je voltooit de medische keuring en dat word je gepresenteerd. Dus er is gewoon iets anders gebeurd rond hem... Hij is gewoon niet fit genoeg."

Vrijdag maakte Juventus bekend dat de verbintenis van de Utrechter in Turijn, die nog tot medio 2025 liep, werd verscheurd. Middels een korte tweet nam la Vecchia Signora afscheid van Ihattaren. "Het contract dat Mohamed Ihattaren aan Juventus bond is met wederzijds goedvinden officieel beëindigd. Succes Mohamed", zo luidden de woorden van de club. Ihattaren lag sinds 2021 vast bij Juve, dat destijds 1,9 miljoen euro aan PSV overmaakte. Het werd geen gelukkig huwelijk. Uiteindelijk kwam hij geen minuut in actie voor Juventus, en verhuurperiodes bij Ajax en Sampdoria mislukten ook faliekant.