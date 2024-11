Chris Woerts heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International gesproken over de televisierechten van onder andere Ziggo Sport. De betaalzender heeft sinds dit seizoen in Nederland de rechten om al het Europese voetbal uit te zenden. De sportmarketeer is bovendien kritisch op de NOS, dat de rechten heeft om Eredivisie-samenvattingen uit te zenden.

Ziggo nam de Europese voetbalrechten over van RTL en Talpa, dat daarvoor die wedstrijden mocht uitzenden. Het grote verschil tussen de aanbieders is dat Ziggo geen open kanaal heeft en daarom bedacht de provider om Ziggo Sport Free in het leven te roepen. Daar kan het publiek gratis kijken naar het Europese voetbal van de Nederlandse clubs.

De kijkcijfers zijn door de overname behoorlijk gedaald, weet Woerts. "Ajax en Feyenoord trokken in Europa laatst zo’n vijfhonderd- à zeshonderdduizend kijkers. Vroeger lag dat nog op 1,3 miljoen. Er kijken nu simpelweg minder mensen naar Europees voetbal", concludeert de sportmarketeer.

Er zijn dus behoorlijk wat mensen afgehaakt. "Vooral de oudere kijker én de kijker die geen zin heeft om een app te downloaden. Die vinden de gewenste content alsnog wel op een andere manier", doelt de vaste gast van Vandaag Inside op bijvoorbeeld het kijken van de goals of de samenvatting op andere sociale mediaplatforms.

Landelijk gezien zijn de uitzendrechten in handen van ESPN en NOS, dat tijdens Studio Sport samenvattingen mag uitzenden. Volgens Woerts is dat laatste programma 'afgedreven van zijn kerntaak', zo stelt hij tegenover VI.

"Wettelijk moeten ze gemiddeld zes minuten aandacht besteden aan een competitiewedstrijd, maar daar voldoen ze allang niet meer aan", sneert hij naar de landelijke omroep. "En dan hebben ze er ook nog allemaal interventies tussen gestopt met Leonne Stentler: lachwekkend."

"Vroeger kon je de samenvattingen van de zondag zien en daarna de hoogtepunten van de vrijdag en zaterdag. Daar hebben ze ook bijna volledig afscheid van genomen. Mede doordat ze per se een vrouw willen neerzetten, zijn ze vergeten wat hun echte taak is: in een uur tijd alle wedstrijden laten zien."

Of de NOS volgend seizoen ook de rechten heeft om de samenvattingen van Eredivisie-wedstrijden te bekijken, is nog niet helemaal zeker. "Talpa en RTL hebben besloten om niet te bieden. De NOS heeft (lager) geboden, maar ook Ziggo en KPN kijken er met belangstelling naar", weet Woerts. "Het is een fabeltje om te denken dat Nederland niet zonder NOS Studio Sport op zondagavond zeven uur kan."