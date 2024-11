Chelsea-verdediger Reece James raakt voor de achtste keer geblesseerd aan hamstring

Chelsea-verdediger Reece James heeft dinsdag op de training een blessure opgelopen, zo bevestigt manager Enzo Maresca. De Engelsman kampt met een hamstringkwetsuur, die hem in ieder geval komend weekend aan de kant houdt.

Maresca verklaart donderdag dat James 'iets voelde' op de training. Reden genoeg om de rechtsback, die een flinke blessurehistorie heeft, dit weekend niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor het zaterdagmiddagduel met Maresca's ex-werkgever Leicester City.

"Hopelijk zal het niet lang duren", vertelde Maresca op de persconferentie. "Helaas voelde hij iets kleins en daarom willen we geen risico met hem nemen voor dit weekend. Hij is de enige speler die niet inzetbaar zal zijn."

"Het gaat om zijn hamstring, een spierprobleem. We willen geen enkel risico nemen voor dit weekend", herhaalde Maresca. Dat de Italiaanse oefenmeester geen risico wil nemen, valt gezien James' blessuregeschiedenis goed te begrijpen.

De 24-jarige Londenaar liep in zijn nog vrij jonge carrière, inclusief zijn meest recente kwetsuur, volgens Transfermarkt al acht keer een hamstringblessure op. Zo kwam hij vorig seizoen door zo'n hamstringblessure slechts 482 minuten in actie voor the Blues.

In een poging om van zijn klachten af te komen, ging James in december 2023 onder het mes. Eind vorig seizoen maakte James zijn rentree. Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen liep James in de Verenigde Staten opnieuw een hamstringblessure op.

James maakte op 20 oktober zijn rentree voor Chelsea, in de uitwedstrijd tegen Liverpool. Vervolgens kwam hij negentig minuten in actie tegen Newcastle United en Manchester United en viel hij in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, tegen Arsenal, in.

Chelsea wacht na de wedstrijd tegen Leicester City ontmoetingen met FC Heidenheim (Conference League) en Aston Villa. De kans is groot dat James ook die wedstrijden moet missen. "We spelen iedere drie dagen, dus het zal moeilijk worden om hem erbij te hebben in de Conference League. Hopelijk is hij snel weer beschikbaar", aldus Maresca.