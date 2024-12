Chelsea overtuigt tegen Aston Villa en komt na zege op gelijke hoogte met Arsenal

Chelsea heeft zondagmiddag een knappe zege op Aston Villa geboekt. De ploeg van manager Enzo Maresca won in eigen huis met 3-0 dankzij treffers van Nicolas Jackson, Enzo Fernández en Cole Palmer. The Blues stijgen naar plek drie en staan nu in punten gelijk (25) met stadgenoot Arsenal. Villa zakt naar een teleurstellende twaalfde plaats, al bedraagt het gat tussen de ploeg uit Birmingham en Chelsea slechts zes punten.

Aan de kant van Chelsea viel op dat Moisés Caicedo als rechtsback stond opgesteld bij afwezigheid van de geblesseerde Reece James. Spits Nicolas Jackson werd voorin gesteund door Pedro Neto, Cole Palmer en Jadon Sancho. Bij Aston Villa moesten Lamare Bogarde en Ian Maatsen genoegen nemen met een reserverol. Centraal achterin kreeg Ezri Konsa de voorkeur boven Tyrone Mings, terwijl Jaden Philogene het mocht laten zien op de linksbuitenpositie. Dat ging ten koste van Leon Bailey.

Chelsea ging zeer voortvarend van start op Stamford Bridge, waar de supporters al in de zevende minuut een treffer konden vieren. Marc Cucurella veroverde de bal uitstekend en trok direct naar voren over de linkerkant. De Europees kampioen gaf met zijn goede linkervoet voor op Jackson, die positie had gekozen en zijn inzet met binnenkant links via de binnenkant van de paal in het netje zag verdwijnen: 1-0.

Villa liet zich ook niet onbetuigd en kreeg na een prima steekbal van John McGinn een grote kans via Ollie Watkins. De Engels international kapte zich behendig vrij en kwam oog in oog met Robert Sánchez te staan. De Spanjaard hoefde zich niet overmatig in te spannen om het teleurstellende schot van Watkins te keren. Aan de overkant kreeg Chelsea plots een indirecte vrije trap na een terugspeelbal van Pau Torres op Emiliano Martínez. De doelman redde knap op de knal van Palmer.

Martínez ging even later gruwelijk de fout in, door de bal zomaar in de voeten van Jackson te schuiven. Gelukkig voor de wereldkampioen leek Jackson te schrikken van de reuzenkans en door zijn matige aanname bleef zijn fout zonder gevolgen. De 2-0 viel even later alsnog. Fernández ging een combinatie aan met Palmer en bevond zich plots in vrije scoringspositie op randje zestien. De Argentijn vond de verre hoek met een droge knal.

Na rust liet het aanvallende spel van Villa te wensen over. Dat had naast het teleurstellende optreden van de bezoekers zelf ok te maken met de organisatie bij Chelsea, dat het in defensief opzicht goed voor elkaar had. Chelsea bleek ook na rust de betere ploeg en kreeg via de Jackson de kans op 3-0, maar de Senegalees knalde ongecontroleerd over. Palmer leek alsnog voor de derde Londense treffer zorgen, echter schoot hij van een paar meter van het doel tegen een verdediger aan.

In de slotfase werd het niet heel spannend meer. Villa probeerde het wel, maar Chelsea bleef geconcentreerd verdedigen en gaf zeer weinig toe. Een treffer, laat staan een resultaat, bleek er niet in te zitten voor de bezoekers. Sterker nog: Chelsea maakte er tien minuten voor tijd ook 3-0 van. Palmer kreeg de bal perfect voor zijn linker en krulde de bal op z'n Palmers in de verre hoek.