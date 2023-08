Chelsea legt Engels recordbedrag neer en heeft Caicedo definitief binnen

Maandag, 14 augustus 2023 om 19:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:52

Chelsea heeft Moisés Caicedo definitief binnen, zo maakt de Londense club officieel wereldkundig. De van Brighton & Hove Albion afkomstige controleur (21) tekende een meerjarig contract tot medio 2031 op Stamford Bridge, nadat de medische keuring geen problemen aan het licht bracht. Chelsea legt een Engels recordbedrag van 127 miljoen euro neer voor de begeerde Caicedo.

Caicedo is met de veelbesproken transfer de duurste speler in de geschiedenis van Chelsea en de Premier League. Het record was sinds begin dit jaar in handen van Enzo Fernández, voor wie the Blues omgerekend 121 miljoen euro neerlegden. De 32-voudig international van Ecuador stond al langer op het lijstje van Chelsea, dat in Liverpool een serieuze concurrent had. Het leek er ook even op dat de middenvelder voor the Reds koos, maar hij vervolgt zijn loopbaan dus in West-Londen.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Caicedo is een defensieve middenvelder die ondanks zijn leeftijd al 32 interlands speelde voor Ecuador. Brighton pikte de rechtspoot in februari 2021 voor slechts 5 miljoen euro op bij Independiente, waarna hij een half jaar later bij het Belgische Beerschot werd gestald. Vervolgens wist de controleur wel een basisplek te veroveren. In totaal speelde Caicedo 53 officiële wedstrijden voor Brighton, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 3 assists. Bij Brighton lag de middenvelder nog tot medio 2027 vast, met de optie voor nog een seizoen.

Chelsea blijft flink spenderen

Met Caicedo presenteert Chelsea de zevende aanwinst voor het nieuwe seizoen in de Premier League. Manager Mauricio Pochettino verwelkomde in een eerder stadium Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Robert Sánchez en Ângelo. Met de komst van Caicedo gaan de transferuitgaven van Chelsea voor deze zomer ruim over de 300 miljoen euro heen. Chelsea hoopt Liverpool op korte termijn opnieuw af te troeven. De Londenaren willen Belg Roméo Lavia (Southampton) voor de neus van the Reds wegkapen.