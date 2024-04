Chelsea laat mede dankzij vier goals van fenomeen Palmer niets heel van Everton

Aan de hand van een weergaloze Cole Palmer, die vier keer scoorde, heeft Chelsea maandagavond weinig heel gelaten van Everton. Op Stamford Bridge waren the Blues met liefst 6-0 te sterk. Ondanks de zege blijft Chelsea op de negende plek in de Premier League staan. Everton staat zestiende en verkeert daarmee in degradatiegevaar.

Aan beide kanten stond er een voormalig PSV’er in de basis. Bij Chelsea was dat Noni Madueke, bij Everton Jarrad Branthwaite. Daarnaast begon Arnaut Danjuma op de bank bij de bezoekers.

Palmer was de grote man in de eerste helft: binnen dertig minuten had hij een hattrick te pakken. De 1-0 maakte de aanvallende middenvelder in de dertiende speelminuut. Na een fraaie dribbel kreeg hij de bal terug van Nicolas Jackson en schoot hij raak in de linkerbenedenhoek. De 2-0 viel vijf minuten later. Uit de rebound, na een redding van doelman Jordan Pickford, knikte Palmer zijn tweede van de avond binnen.

In de 29ste speelminuut ging Pickford in de fout. Hij speelde de bal in de voet bij Palmer, die vanaf circa 35 meter van het doel direct uithaalde. Het schot viel op heerlijke wijze binnen: 3-0. Palmer werd zo de eerste speler ooit die in zeven Premier League-duels op rij op Stamford Bridge scoorde.

Nadat een doelpunt van Everton-spits Beto was afgekeurd wegens buitenspel, maakte Jackson er vlak voor rust ook nog 4-0 van. Hij nam een hoge voorzet van Marc Cucurella knap aan en rondde uit de draai af.

Na een klein uur spelen kreeg Chelsea een penalty, en er ontstond onenigheid tussen Palmer, Madueke en Jackson over wie de strafschop zou nemen. Het werd uiteindelijk Palmer, die niet faalde: 5-0.

Daardoor gaat het 21-jarige talent nu samen met Erling Braut Haaland aan kop op de topscorerslijst van de Premier League: beiden scoorden twintig keer. Vlak voor tijd werd het ook nog 6-0 via invaller Alfie Gilchrist, die de bal hard uit de rebound binnenschoot.

