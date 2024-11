Chelsea komt op bezoek bij Leicester met de schrik vrij na kolderiek moment tussen Palmer en Madueke

Chelsea heeft zaterdagmiddag in de Premier League een uitoverwinning geboekt op Leicester City. Nicolas Jackson opende al vroeg de score, waarna Enzo Fernández na rust de marge verdubbelde. Een aansluitingstreffer van de thuisploeg, diep in blessuretijd, kwam te laat: 1-2. Cole Palmer had Chelsea snel na rust al in veilige haven kunnen schieten, maar hij schoot vanaf een meter of twee tegen zijn ploegmaat Noni Madueke aan.

Chelsea was erop gebrand om na de remises tegen Manchester United en Arsenal (beide 1-1) weer eens de volle buit te pakken. Manager Enzo Maresca voerde een drietal wijzigingen door ten opzichte van het duel met Arsenal voor de interlandbreak. Benoît

Benoît Badiashile kwam in de ploeg voor Malo Gusto, Moisés Caicedo kreeg op het middenveld de voorkeur boven Roméo Lavia. In de aanval verving João Félix de afwezige Pedro Neto.

De Londenaren waren op bezoek bij Leicester in de openingsfase heer en meester en kregen na een kwartier spelen loon naar werken. Jackson opende op aangeven van Fernández de score nadat Wout Faes de bal niet weg kreeg uit het zestienmetergebied van Leicester: 0-1.



Klik op de tweet, dus niet op het screenshot, om de beelden te bekijken op X.

Madueke dacht de marge met een half uur op de klok te verdubbelen, echter ging er door zijn treffer een streep wegens buitenspel. Chelsea had al met al weinig te duchten van Leicester, maar stond op slag van rust uit het niets twee enorme mogelijkheden toe.

Kasey McAteer schoot eerst voorlangs, waarna Wilfred Ndidi geheel vrijstaand een reuzenkans om zeep hielp.

Hetzelfde gold aan de overzijde voor Madueke, die na een razendsnelle counter op maat bediend werd door Jackson. De voormalig PSV’er had het vizier alleen niet helemaal op scherp staan.

Palmer kreeg vroeg in de tweede helft de uitgelezen mogelijkheid om Chelsea alsnog op 0-2 te zetten. De smaakmaker van the Blues had de bal vanaf twee meter voor het inschieten, maar schoot tegen Madueke aan die zijn ploeggenoot daarmee van scoren afhield.





Uiteindelijk gooide Fernandez het duel alsnog vroegtijdig in het slot. De middenvelder was een kwartier voor tijd uit de rebound trefzeker. Leicester maakte in de slotseconden nog de aansluitingstreffer vanaf de strafschopstip via Jordan Ayew, al kwam de 1-2 net te laat. Chelsea verstevigt door de uitzege de derde plek, terwijl Leicester zestiende blijft.