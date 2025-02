Chelsea heeft ondanks megaselectie voorlopig geen echte spits meer over

Chelsea kan in de komende weken geen beroep doen op spits Nicolas Jackson. De 23-jarige Senegalees liep tijdens de wedstrijd tegen West Ham United (2-1 winst) een blessure op. Woensdag onderging Jackson een medische scan en inmiddels heeft hij bevestiging gekregen van zijn diagnose.

Jackson kampt met een hamstringblessure, die hem een aantal maanden aan de kant gaat houden. The Blues missen daardoor hun vaste spits in de strijd om een Champions League-ticket. Jackson staat momenteel op negen goals en vijf assists in de Premier League.

Chelsea-trainer Enzo Maresca bevestigt dat Jackson pas na de internationale break beschikbaar is. De Italiaanse oefenmeester verwacht de spits op zijn vroegst op 2 april terug, wanneer Chelsea de Londense derby tegen Tottenham Hotspur speelt.

Naast Jackson krijgt Maresca nog een tegenslag te verwerken: Marc Guiu raakte eveneens geblesseerd tegen West Ham. De negentienjarige spits, die afgelopen zomer overkwam van FC Barcelona, kwam dit Premier League-seizoen drie keer in actie namens de Londenaren en zal ook de komende weken ontbreken.

De ploeg van Maresca staat momenteel op de vierde plek, wat recht geeft op een Champions League-ticket. Met 43 punten heeft Chelsea slechts twee punten voorsprong op het geplaagde Manchester City. Chelsea begon het seizoen sterk, maar liet rond de winterstop veel punten liggen.

In de Conference League zijn The Blues tot dusver ongeslagen. Chelsea treft in de achtste finales één van de winnaars van KAA Gent – Real Betis of FC Kopenhagen – 1. FC Heidenheim 1846. Vanaf die ronde kan Chelsea beschikken over Cole Palmer, die inmiddels wel is ingeschreven voor het toernooi.

Chelsea speelt vrijdagavond om 21.00 uur in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion. De ploeg wil zich revancheren na de 2-1 nederlaag van afgelopen weekend tegen The Seagulls, maar zal dat moeten doen zonder zowel Jackson als Guiu. Gelegenheidsspits Christopher Nkunku is wel beschikbaar.