Chelsea en Spurs blameren zich tegen laagvliegers in de Premier League

Chelsea heeft zondag slechts een punt overgehouden aan het treffen met Ipswich Town. De ploeg van manager Enzo Maresca wist een 0-2 achterstand slechts deels te herstellen (2-2), en daarmee laat de ploeg na te klimmen naar plek vier. Ondertussen ging Tottenham Hotspur met 4-2 onderuit bij Wolverhampton Wanderers.

Chelsea - Ipswich Town 2-2

Na een dramatische eerste helft tegen het al zo goed als gedegradeerde Ipswich Town zou Chelsea bij rust tegen een 0-2 achterstand aankijken. Nadat the Blues enkele kansen hadden laten liggen, was het via een intikker aan de overkant van Julio Ensico wel raak. Het werd nog mooier voor de bezoekers, via een rake kopbal van Benjamin Johnson: 0-2.

Na rust wist Chelsea de schade deels te herstellen. Nog geen minuut oud was de tweede helft toen de ongelukkige Axel Tuanzebe een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg. Tien minuten voor tijd bezorgde Jadon Sancho Chelsea de gelijkmaker door vanaf het puntje van de zestien schitterend raak te schieten. Verder kwam de thuisploeg echter niet tegen de nummer achttien van de Premier League.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 4-2

De nummer zeventien van de Premier League, Wolverhampton, bezorgde zijn supporters een fraaie dag met een overtuigende zege op Spurs. Rayan Aït Nouri zette de thuisploeg al na twee minuten op voorsprong met een volley en later zorgde Djed Spence met een eigen goal onbedoeld voor de 2-0.

Na rust kwam Spurs terug in de wedstrijd via Mathys Tel, die profiteerde van slecht verdedigend werk van Wolverhampton. Slechts vijf minuten later herstelde de thuisploeg de marge van twee via voormalig Groningen-spits Jørgen Strand Larsen, die nu in zijn laatste vier Premier League-duels heeft gescoord.

Slechts één minuut nadat Richarlison Spurs op 3-2 had gezet, maakte Matheus Cunha een einde aan alle Londense illusies: 4-2.