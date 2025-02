Chelsea dankt Aaron Wan-Bissaka en keert terug in top vier Premier League

Chelsea heeft maandagavond een nipte zege geboekt op West Ham United. Op Stamford Bridge eindigde het Premier League-duel in 2-1, nadat West Ham nog wel op voorsprong was gekomen. Door de zege klimt Chelsea naar plek vier, terwijl the Hammers vijftiende staan.

Chelsea begon het duel met voormalig PSV’er Noni Madueke in de basis. Ook aan de kant van West Ham startte er een ex-Eredivisionist: Mohammed Kudus.

Het eerste echte gevaar kwam na een kwartier van Madueke. Hij besloot naar binnen te gaan en maar eens uit te halen, maar zijn inzet ging naast het doel van Alphonse Aréola. Een paar minuten later liet ook West Ham zich even zien. Een afgeslagen corner kwam voor de voeten van Andy Irving, wiens volley over het vijandelijke doel vloog.

Naarmate de rust dichterbij kwam, werd Chelsea dreigender. Cole Palmer, Marc Cucurella, Enzo Fernández en Jadon Sancho werden allemaal gevaarlijk, maar wisten niet te scoren.

Vlak voor rust was het West Ham dat plots wél doel trof. Levi Colwill leverde de bal zomaar in bij Jarrod Bowen, en de Engelse spits strafte dat keihard af: 0-1.

Bijna werd het nog in de blessuretijd alweer gelijk. Een vrije trap van Palmer was op weg naar de kruising, maar kon nog net over het doel worden getikt door Aréola.

Wat Chelsea in de eerste helft maar niet was gelukt, gebeurde na ruim een uur spelen dan eindelijk: er werd gescoord. Een poging van Fernández werd nog tegengehouden door een West Ham-verdediger, maar de bal kwam vervolgens wel voor de voeten van Pedro Neto. Die schoof raak: 1-1.

En daar zou het niet bij blijven. Chelsea had de smaak te pakken en kwam een dik kwartier voor tijd ook op 2-1. Palmer wilde de bal hard voorzetten, maar via West Ham-verdediger Aaron Wan-Bissaka ging de bal over Aréola het doel in. Daarna trok Chelsea de zege over de streep.