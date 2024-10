Chaos in de Afrika Cup: spelers Nigeria spreken zich massaal uit over vermoedelijke 'wraakactie'

De selectie van Nigeria kent allesbehalve een ideale voorbereiding op het uitduel met Libië. De Super Eagles komen dinsdagavond om 21.00 uur in actie in het kader van de kwalificatie voor de Afrika Cup, maar zitten al uren vast op een Libisch vliegveld.

Nigeriaanse media claimen dat Libië ‘wraak’ neemt. Afgelopen vrijdag was Nigeria met 1-0 te sterk voor het Noord-Afrikaanse land. Libië claimde vervolgens slecht behandeld te zijn rondom dat duel.

Volgens de Nigeriaanse berichtgeving was de drievoudig winnaar van de Afrika Cup zondag onderweg naar Benghazi voor de return van het tweeluik, totdat het plotseling door de Libische regering werd omgeleid naar Al Abraq.

Op zo’n vier uur rijden van Benghazi bleef Nigeria urenlang vastzitten, tot verbazing van de geteisterde spelersgroep. De Nigeriaanse internationals lieten massaal van zich horen via social media.

Haarlemmer William Troost-Ekong is daarbij zeer uitgesproken. “Meer dan twaalf uur op een verlaten vliegveld in Libië, nadat ons vliegtuig werd omgeleid tijdens de daling. De Libische regering heeft onze goedgekeurde landing in Benghazi zonder reden ingetrokken.”

“Ze hebben de poorten van het vliegveld gesloten en ons achtergelaten zonder telefoonverbinding, eten of drinken. Allemaal om spelletjes te spelen. Dit is schandalig”, oordeelde Troost-Ekong.

Middels een update laat de voormalig verdediger van FC Groningen en FC Dordrecht maandagmiddag weten dat het vliegtuig momenteel volgetankt wordt om terug te keren richting Nigeria. Wat voor invloed dit gaat hebben op het duel dat dinsdagavond gepland staat is vooralsnog onbekend.

Naast Troost-Ekong spraken ook sterspelers als Wilfried Ndidi (Leicester City) en Victor Boniface (Bayer Leverkusen) zich uit. “Dit is geen voetbal. Zeer beschamend. Het gijzelen van een nationaal team. Schande”, aldus Ndidi.

Boniface lijkt de situatie te beoordelen als onderdeel van een groter probleem in het Afrikaanse voetbal. “Al bijna dertien uur op het vliegveld, geen eten, geen wifi, geen plek om te slapen. Afrika, we kunnen beter...”