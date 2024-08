Champions League-droom FC Twente spat uiteen na spektakelstuk tegen Red Bull Salzburg

FC Twente komt dit seizoen niet uit in de Champions League. Na de 2-1 nederlaag vorige week in Salzburg wist de ploeg van trainer Joseph Oosting ook in de eigen Grolsch Veste niet te winnen van de Oostenrijkers: 3-3. Maurits Kjaergaard werd de grote plaaggeest met twee treffers. Een kwartier voor tijd miste de Deen tevens een strafschop.

FC Twente wist wat het te doen stond na de minimale nederlaag een week geleden in Oostenrijk. Oosting begon dan ook opvallend offensief met basisplaatsen voor Michel Vlap, Ricky van Wolfswinkel én Sam Lammers. Sem Steijn moest genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Nadat het eerste gevaar van de wedstrijd van FC Twente kwam - Vlap schoot een vrije trap op de vuisten van Janis Blaswich - kwamen de bezoekers na een kwartier spelen op voorsprong. Kjaergaard werd vrij voor de uitblinkende Lars Unnerstall gezet en rondde beheerst af met een lob: 0-1.

Het werd een spektakel van jewelste in de Grolsch Veste, waar beide ploegen het publiek geen moment in slaap lieten sussen. Tien minuten na de openingstreffer werd de marge verdubbeld. Ditmaal werd rechtsbuiten Nene gelanceerd, waarna de Malinees snoeihard uithaalde in de korte hoek: 0-2.

De opgave voor FC Twente werd daarmee zwaarder en zwaarder. Zeker toen Kjaergaard besloot het vijandelijke doel andermaal onder vuur te nemen. Ditmaal stond Unnderstall op zijn post om de middenvelder van scoren af te houden. Aan de overkant stuitte Vlap, zij het in buitenspelpositie, op Blaswich.

Twente gaf zich niet gewonnen en bracht de spanning op slag van rust volledig terug in de wedstrijd. Na geklungel bij Blaswich kopte Mees Hilgers raak uit een corner van Carel Eiting. Het startsein voor een comeback leek daarmee gegeven.

Nog geen minuut na rust tilde Salzburg de marge echter alweer naar twee. Mathias Kjølø ging hopeloos in de fout en leverde de bal zomaar in, waarna Moussa Yeo kon afronden bij de tweede paal: 1-3. De ploeg van Oosting was daarmee weer terug bij af, tot frustratie bij alles en iedereen in het rood in de Grolsch Veste.

In een alles-of-niets-poging bracht Oosting voor het laatste half uur Mats Rots en Steijn binnen de lijnen, wat al snel leidde tot de 2-3. Opnieuw was het raak uit een corner. Daan Rots sneed de bal aan vanaf de rechterkant en vond het hoofd van Alec Van Hoorenbeeck: 2-3.

Twente kreeg wel kansen om de spanning voor de derde keer terug te brengen in de wedstrijd, onder meer via Lammers die naast schoot, maar slaagde daar in eerste instantie niet in. Kjaergaard zag een kwartier voor tijd een strafschop worden gepakt door Unnerstall.

De Enschedese hoop nam toe toen Steijn vijf minuten voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. De middenvelder drukte af met links op aangeven van Van Wolfswinkel. Verder dan dat kwam FC Twente niet, waardoor het Champions League-sprookje definitief voorbij is.