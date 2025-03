Cerny en Dessers excelleren voor Rangers en brengen Fenerbahçe op rand van uitschakeling

Rangers heeft donderdag een flinke stap gezet richting de kwartfinale van de Europa League. De grootmacht uit Glasgow was met 1-3 te sterk voor het Fenerbahçe van trainer José Mourinho. De return is op 13 maart en de winnaar van het tweeluik stuit in de kwartfinale op AS Roma of Athletic Club.

Fenerbahçe kende een dramatische start. Cyriel Dessers profiteerde van geschutter in de Turkse verdediging en schoot de 0-1 binnen na vijf minuten. De bal leek op tijd van de lijn te worden gehaald, maar het horloge van de scheidsrechter gaf aan dat de bal de doellijn had gepasseerd.

De ploeg van Mourinho liet zich niet uit het veld slaan en kwam na een halfuuur op 1-1. De ingevallen Alexander Djiku volleyde uit een afgeslagen corner op fraaie wijze raak. Op dat moment stond Robin Pröpper al niet meer op het veld. De Nederlandse mandekker van Rangers haakte af na een ongelukkig en hard kopduel.

Rangers herstelde kort voor rust de voorsprong in Istanbul. Na een vlotte counter gaf Dessers breed op Václav Cerny, die rustig bleef en de 1-2 binnenschoot. Ver in blessuretijd schoot Milan Skriniar nog net naast voor Fenerbahçe, dat halverwege dus tegen een achterstand aankeek. De meegereisde Rangers-supporters waren uiteraard in opperbeste stemming.

Die stemming leek na rust nog beter te worden toen Dessers voor de 1-3 tekende. De derde Schotse goal werd echter geschrapt, op advies van de VAR, vanwege buitenspel. Fenerbahçe, met Dusan Tadic kort achter de spitsen Youssef En-Nesyri en Edin Dzeko, kwam dus goed weg en had nog ruim een halfuur om de achterstand weg te poetsen.

Rangers wist dat de zege nog niet binnen was toen En-Nesyri na 66 minuten net naast kopte. De thuisclub werd sterker en gevaarlijk naar voren toe en de ploeg van manager Barry Ferguson verdedigde gegroepeerd en loerde op de counter. Uit één van die uitbraken tekende de uitblinkende Cerny voor de 1-3. De riante voorsprong werd ondanks de druk van de thuisploeg over de streep getrokken, waardoor Rangers met zeer goede papieren aan de return op 13 maart begint.