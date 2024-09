Celtic stopt niet met aanvallen en boekt zijn grootste Champions League-zege ooit

Celtic heeft woensdagavond indruk gemaakt in de Champions League. De ploeg van Brendan Rodgers won in Glasgow met 5-1 van Slovan Bratislava. Het betekende voor the Bhoys hun grootste zege in het miljardenbal ooit.

Celtic Park mocht al vroeg aan een doelpunt denken, toen Daizen Maeda aan de linkerkant van de zestien bereikt werd. De Japanner schoot hard, iets te ongecontroleerd en zag zijn inzet over gaan. Aan de andere kant belandde een poging van spits Dávid Strelec via een Celtic-been op het dak van het doel. Celtic was de betere ploeg en opnieuw Maeda had de 1-0 kunnen maken. Ditmaal ging zijn poging wel op doel, maar zijn kopbal wist geen hoek te vinden.

De Schotse voorsprong kwam er alsnog, toen Liam Scales uit een hoekschop raak kopte. Rod Stewart en de overige fans op de tribunes gingen los: 1-0. De 2-0 leek vrijwel direct daarna te komen toen Kyogo Furuhashi in oog kwam te staan met Dominik Takac. De Slowaakse doelman kwam als winnaar uit de strijd.

Celtic bleef het overwicht houden en zocht naar de verdubbeling van de marge, wat er bijna kwam via Arne Engels. De van FC Augsburg afkomstige Belg schoot hard, en zonder genoeg richting. Een nieuwe redding van Takac dus.

Celtic ging na rust vrolijk verder met aanvallen en nadat Engels andermaal zijn meerdere moest erkennen in Takac, was het daarna alsnog raak. Voormalig Ajacied Nicolas Kühn zette uitstekend door aan de rechterkant en gaf laag en strak voor op Furuhashi, die haast niet meer kon missen dat dan ook maar niet deed: 2-0.

De 3-0 leek een kwestie van tijd en dat bleek ook het geval te zijn. Furuhashi schoot nog tegen Takac aan, waarna Alistair Johnston hoopte tot een schot op doel te komen. De Canadees werd echter dusdanig gehinderd door Danylo Ignatenko, dat Danny Makkelie naar de stip was. Engels stuurde Takac de verkeerde hoek in: 3-0.

Een dramatische bal van linksback Greg Taylor leidde de plotselinge Slowaakse treffer in. De bal kwam na enkele tussenstations aan bij eindstation Kevin Wimmer, die de bal met buitenkant voet uit stand prachtig in de kruising plaatste: 3-1.

Kwam de spanning daarmee terug in de wedstrijd? Nee. Celtic wiste de marge van drie al snel in ere te herstellen en dankte daarvoor Maeda, die op aangeven van Reo Hatate in vrije positie de verre hoek vond: 4-1. Het slotakkoord werd gespeeld door Adam Idah, die op fraaie wijze binnenliep na een even zo fraaie steekpass van James Forrest: 5-1.