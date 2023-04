Castellanos schrijft historie met kwartet doelpunten tegen Real Madrid

Dinsdag, 25 april 2023 om 21:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:09

Real Madrid is dinsdagavond tegen een ongelooflijke zeperd aangelopen. Op bezoek bij Girona had de Koninklijke geen antwoord op Valentín 'Taty' Castellanos, die vier (!) keer scoorde. Real kwam bij een 2-0 stand nog terug in de wedstrijd via Vinícius Júnior, maar ook hij kon een afgetekende 4-2 nederlaag niet voorkomen. Het was voor het eerst sinds april 2013 dat een speler vier keer scoorde tegen de Madrilenen. Toen was Robert Lewandowski de gevierde man namens Borussia Dortmund. Door de nederlaag van Real kan koploper Barcelona bij winst een gat slaan van veertien punten. Girona stijgt naar een knappe negende plaats.

Bij Real ontbrak Thibaut Courtois wegens ziekte, waardoor Andriy Lunin onder de lat stond. David Alaba en Karim Benzema ontbraken wegens blessures. Hun posities werden ingenomen door respectievelijk Nacho Fernández en Rodrygo. Laatstgenoemde verhuisde van de rechtsbuitenpositie naar de spits. Daardoor kwam er aan de rechterkant een plek vrij voor Marco Asensio. Vinícius was de linksbuiten van dienst, terwijl het middenveld gevormd werd door Federico Valverde, Toni Kroos en Luka Modric.

REAL MADRID OP ACHTERSTAND ?? En zojuist horen we nog meer nieuws...#ZiggoSport #GironaRealMadrid pic.twitter.com/ZlJZbsHZgV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2023

Via een ternauwernood geblokt schot van Rodrygo zorgde Real voor het eerste gevaar van de wedstrijd, die al snel de kant van Girona op zou vallen. De thuisploeg speelde energiek en gedurfd en werd daarvoor in de twaalfde minuut beloond. Een subtiele voorzet van Miguel Gutiérrez belandde bij Castellanos, die feilloos raak kopte: 1-0. Met name aan de hand van Vinícius probeerde Real wat terug te doen, maar na een kwart wedstrijd kreeg het het deksel op de neus. Een diepe bal van Arnau Martínez kwam min of meer per toeval voor de voeten van Castellanos, die Éder Militão te snel af was en Lunin door de benen passeerde: 2-0. Niet veel later kwam Real terug in de wedstrijd via Vinícius, die een voorzet van Asensio bij de tweede paal binnenkopte: 2-1.

... want Madrid staat niet 1, maar 2 doelpunten achter ?? Gaan zij het tij nog keren? ??#ZiggoSport #GironaRealMadrid pic.twitter.com/9B91jj2Lfn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2023

Real moest na rust dus flink aan de bak, maar na slechts 36 seconden spelen in de tweede helft stond het alweer 3-1 en weer Castellanos de gevierde man. De Argentijn schoot dit keer hard en laag raak uit een afgemeten voorzet vanaf de rechterkant van Yan Couto. Het bleek een harde klap te zijn voor Real, dat zich in de fase die volgde geen raad wist met de bal. Na ruim een uur spelen volgde de genadeklap. Uit wederom een afgemeten voorzet scoorde Castellanos zijn tweede kopdoelpunt van de wedstrijd: 4-1. De spits kreeg twintig minuten voor tijd zijn publiekswissel, terwijl Real in het restant van de wedstrijd amper meer voor gevaar kon zorgen. Wel werd het vijf minuten voor tijd nog 4-2. Vinícius had een fraaie actie op de achterlijn in huis, waarna Lucas Vázquez kon binnentikken. Verder dan dat kwam Real niet meer.

???? ???? ???????????????? ?? Castellanos blijft maar scoren, binnen een minuut na rust scoort hij zijn derde van de wedstrijd ??#ZiggoSport #GironaRealMadrid pic.twitter.com/I387HAOJcd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2023