Carvajal noemt speler die hij dagelijks overhaalt om voor Real Madrid te spelen

Als het aan Daniel Carvajal ligt gaat Rodri snel een contract tekenen bij Real Madrid. De verdediger van Spanje, die zondag de EK-finale speelt met zijn landgenoot van Manchester City, voerde al verschillende keren een charmeoffensief uit.

In aanloop naar de EK-finale tegen Engeland krijgt Carvajal voor de camera's van COPE de vraag welke landgenoot hij graag in het shirt van Real zou willen zien. Daar hoeft de 32-jarige routinier niet lang over na te denken.

"Ik vertel Rodri elke dag dat hij bij Real Madrid moet tekenen", aldus Carvajal. "Ik zeg hem bijna dagelijks dat hij Manchester moet verlaten, dat daar geen zon is en dat hij naar Madrid moet komen. We hebben hem nodig."

De woorden van Carvajal zijn hoogstwaarschijnlijk aan dovemansoren gericht. Rodri zit goed op zijn plek onder Pep Guardiola. De Spaanse middenvelder wint met City alles wat er te winnen valt en heeft nog een contract tot medio 2027.

"Hij vertelt dat hij een contract heeft waar hij zich aan moet houden, maar hij zou perfect in ons systeem passen", probeert Carvajal het nog een laatste keer.

Mocht Spanje de finale weten te winnen van Engeland, dan wordt dat de eerste prijs met hun land voor zowel Rodri als Carvajal.

De laatste keer dat de Spaanse ploeg er met een hoofdprijs vandoor ging, tijdens het gewonnen EK in 2012, waren beide heren nog niet in beeld bij La Roja.

