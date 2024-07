Carvajal maakt Saka met opvallend gebaar belachelijk in minuut 24 van EK-finale

Dani Carvajal is niet te spreken over de houding van de spelers van Engeland in de openingsfase van de EK-finale. Zo werd er onder meer in de 24ste speelminuut een overtreding gemaakt op Bukayo Saka, waarna Harry Kane arbiter François Letexier verzocht een gele kaart uit te delen. Carvajal was niet gediend van de houding van met name Saka, naar wie de Spanjaard een ‘huilgebaar’ maakte.

Direct na het opvallende gebaar van Carvajal worden de beelden veel gedeeld op social media. De vleugelverdediger was het ‘zeuren’ van de Engelsen zat en hij uitte zijn frustratie meteen.

Carvajal I wasn’t familiar with your game ?? pic.twitter.com/1CRMysFmns — ruben (@3rubengoat) July 14, 2024

