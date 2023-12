Carrière Pogba serieus in gevaar na dopingrel: aanklager eist maximale straf

De openbaar aanklager in Italië wil Paul Pogba een schorsing van maar liefst vier jaar opleggen. Dit melden diverse Italiaanse media en ook GOAL donderdag. Het was al bekend dat de dertigjarige middenvelder een maximale straf boven het hoofd hing na de positieve dopingtest die hij op 20 augustus van dit jaar aflegde.

Het Italiaanse antidopingparket heeft, nadat het procedurele proces is afgerond, een verzoek ingediend om Pogba voor maar liefst vier jaar te schorsen. De Franse middenvelder, die al maanden niet mag spelen vanwege het dopinggebruik, moet nu wachten op een definitieve uitspraak van de rechter.

Een contra-analyse maakte begin oktober duidelijk dat Pogba inderdaad positief heeft getest op testosteron. De ervaren middenvelder van Juventus testte positief op het gebruik van testosteron na het duel met Udinese op 20 augustus, al kwam hij in die wedstrijd niet binnen de lijnen.

Pogba hangt nu dus een schorsing van maximaal vier jaar boven het hoofd en moet gezien zijn leeftijd dus vrezen voor het einde van zijn loopbaan. De 91-voudig international van les Bleus is sinds vorig jaar zomer terug bij Juventus, dat hem transfervrij overnam van Manchester United. Zijn contract in Turijn loopt tot medio 2026.

De rechterlijke macht in Italië gaat zich nu buigen over de eis die de openbaar aanklager heeft neergelegd. In de tussentijd blijft Pogba preventief geschorst. Experts sluiten niet ook dat de Fransman en zijn advocaten voor een volledige of gedeelteijke schuldbetekenis gaan, om zo de straf te kunnen verlagen.

La Gazetta dello Sport meldde halverwege september dat Juventus het salaris van Pogba bevroren heeft. Met de eis van de openbaar aanklager in het achterhoofd is het goed denkbaar dat de clubleiding zich gaat beraden over de toekomst van Pogba in Turijn, zeker als hij definitief voor jaren wordt geschorst.

De tweede periode van Pogba in Turijn is vooralsnog een grote teleurstelling te noemen. De Fransman, die in 2018 wereldkampioen werd, heeft grote moeite om fit te worden en te blijven. Het afgelopen jaar kwam hij in totaal tot slechts twaalf optredens voor Juventus.

