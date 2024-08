Carragher stomverbaasd door tactiek van Arne Slot bij Liverpool: ‘Dit heb ik nog nooit gezien!’

Jamie Carragher heeft afgelopen zaterdag vol verwondering naar het Premier League-debuur van Arne Slot bij Liverpool gekeken. Vooral de manier van opbouwen liet de analist van Sky Sports stomverbaasd, al zag hij ook hele goede dingen.

Slot begon zijn tijdperk bij Liverpool goed, door afgelopen zaterdag met 0-2 te winnen bij Ipswich Town. De eerste helft was allesbehalve overtuigend, maar in de tweede helft trokken The Reds de overwinning naar zich toe door doelpunten van Diogo Jota en Mohamed Salah.

Carragher laat bij Sky Sports zijn analyse los op de tactiek van Slot. “Ik vond dat het interview van Arne Slot na de wedstrijd de wedstrijd perfect samenvatte. Het was niet geweldig in de eerste helft, maar het voetbal in de tweede helft was bij vlagen ‘out of this world’”, aldus de voormalig speler van Liverpool.

Toch was er één moment tijdens de eerste helft waar Carragher van stond te kijken. “Wat mij is opgevallen bij Liverpool, is de onorthodoxe manier van opbouwen. We hebben het altijd over positiewisselingen en dat associëren we altijd met de middenvelders, maar dit heb ik nog nooit gezien.”

Carragher doelt op het moment in de eerste helft, toen linksback Andrew Robertson de bal tussen de twee centrale verdedigers op kwam halen. “Dit heb ik nog nooit gezien, dit is nieuw voor ons.”

Carragher ziet een duidelijk patroon in de speelwijze van Slot. “Hij houdt ervan om veel door het midden te spelen, hij wil altijd veel spelers centraal op het veld hebben, ook in de achterhoede. Dat zorgt er wel voor dat je bij balverlies minder kwetsbaar bent, omdat de backs veel kunnen opvangen.”

In de tweede helft verdween dat beeld en stonden ook de centrale verdedigers weer erg ver uit elkaar. Ook zag Carragher een sterk spelende Ryan Gravenberch. “Het veld werd steeds groter en dan heeft Liverpool met Gravenberch en Szoboszlai de betere lopers. Ik denk dat de eerste helft een test was.”

