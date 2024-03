Carlos Forbs maakt eerste goal voor Jong Portugal en boekt ruime zege

Carlos Forbs heeft donderdagavond zijn eerste doelpunt voor Jong Portugal gemaakt. In het EK-kwalificatieduel met de leeftijdsgenoten van de Faeröer Eilanden zette de Ajacied de 2-0 op het scorebord. In de blessuretijd liep de score vervolgens nog verder op, waardoor de eindstand 4-0 was.

Vlak na rust zette voormalig PSV’er Fábio Silva Jong Portugal op een 1-0 voorsprong, door vanuit een moeilijke hoek te scoren. Forbs zag dat overigens vanaf de bank, daar hij niet in de basis startte.

In de 73ste minuut viel Forbs in, door Silva te vervangen. Een klein kwartier later scoorde hij: na een goede pass van Mateus Fernandes schoof de buitenspeler raak. Zijn eerste treffer in het shirt van Jong Portugal, in z’n vierde interland.

GOLO DO CARLOS FORBS BORGES ????????(2004)!

QUE BOLA DO MATEUS FERNANDES ????(2004)!!!#U21Euro

??? @FootColic pic.twitter.com/jpvAMdYl8u — Football Report (@FootballReprt) March 21, 2024

Uiteindelijk won Jong Portugal met 4-0, omdat Youssef Chermiti (binnenkant paal) en Mateus Fernandes (rebound) in de blessuretijd ook nog hun naam op het scoreformulier wisten te zetten.

Met vijftien punten uit zes duels is Jong Portugal koploper in Groep G van de EK-kwalificatie. Nummer twee Kroatië heeft twee punten minder, maar nog wel een wedstrijd tegoed.

