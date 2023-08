Carlos ‘Borges’ gaat bij Ajax met totaal andere naam op de rug spelen

Donderdag, 3 augustus 2023 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:27

Carlos Borges gaat bij Ajax spelen onder de naam Forbs, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Donderdagavond werd bekend dat de Amsterdammers zich definitief hebben versterkt met de vleugelaanvaller, die in de officiële berichten Carlos Forbs wordt genoemd. Het is overigens nog niet bekend met welk rugnummer hij zal spelen in de Johan Cruijff ArenA.

De negentienjarige vleugelaanvaller komt voor veertien miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen over van Manchester City. Forbs tekent dus voor vijf jaar in Amsterdam, waar hij na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Diant Ramaj de vierde zomeraanwinst wordt van technisch directeur Sven Mislintat.

Thoughts about our new signing? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 3, 2023

Het is de eerste keer dat Forbs met een naam op zijn shirt speelt, want in de jeugdopleiding van Manchester City speelde hij alleen met een rugnummer. De Portugees, die voluit Carlos Roberto Forbs Borges heet, moest daarom nu een keuze maken tussen Borges of Forbs. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de laatstgenoemde naam. Waarom hij precies die keuze heeft gemaakt, is vooralsnog niet duidelijk.

Forbs, een linkspoot en 1.69 meter lang, kwam nog geen enkel duel in actie in het eerste van de regerend Engels kampioen. Wel was hij afgelopen seizoen - in het shirt van Manchester City Onder 21 - in de Premier League 2 in 24 duels goed voor liefst 21 doelpunten en 11 assists. Mede dankzij die statistieken werd hij uitgeroepen tot beste speler van het seizoen in die competitie.