Carel Eiting wint zaak van FC Volendam en lijkt overstap naar Twente te maken

Woensdag, 30 augustus 2023 om 22:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:23

Carel Eiting heeft de zaak die hij had aangespannen tegen FC Volendam woensdagavond gewonnen. Dat betekent dat zijn huidige club vóór 1 september moet meewerken aan de beëindiging van het contract van Eiting. Als FC Twente de 25-jarige middenvelder wil overnemen, moeten de Enschedeërs een bedrag van 1 miljoen euro betalen aan Volendam.

Het is al lange tijd onrustig tussen Eiting en Volendam. Twente probeerde de geboren Amsterdammer eerder deze zomer voor 400.000 euro over te nemen. Volgens het kamp van Eiting was dat de afkoopsom die in zijn contract stond. Volendam besloot vervolgens echter zijn contract te verlengen, waardoor de vertrekclausule van 400.000 euro volgens de club niet meer geldig was en er veel meer kon worden verdiend aan Eiting.

Eiting was het daar niet mee eens en stapte vervolgens naar de arbitragecommissie. Tijdens die zaak, die twee weken geleden plaatsvond, kwam Volendam als winnaar uit de strijd. De partijen moesten er onderling uit zien te komen, werd er bepaald. Maar dat bleek niet te lukken, waardoor men opnieuw naar de arbitragecommissie stapte.

De tweede zaak diende woensdagavond dus, en heeft als resultaat dat Volendam mee moet werken aan een vertrek van Eiting. Het leidde tot tranen van opluchting bij de middenvelder, die samen met zijn familie aanwezig was. Een transfer naar Twente lijkt dus aanstaande voor de linkspoot. Mocht Volendam alsnog niet mee willen werken, dan komt dat de club op een boete van 2,5 miljoen euro te staan.