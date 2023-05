Cambuur kan ook tegen FC Utrecht niet imponeren en degradeert officieel

Zaterdag, 6 mei 2023 om 21:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:34

SC Cambuur is officieel gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Sjors Ultee had een overwinning nodig om nog theoretisch kans te houden op handhaving, maar slaagde daar tegen FC Utrecht niet in: 0-3. Kopballen van Sander van de Streek en Anastasios Douvikas bleken te machtig voor de Leeuwarders. In het tweede bedrijf maakte Douvikas er vanaf de strafschopstip ook nog 0-3 van. Cambuur staat op zestien punten en kan hoogstens nog van plek wisselen met nummer zeventien FC Groningen. FC Utrecht staat steviger zevende en kan zich focussen op de play-offs.

Ten opzichte van het met 2-0 verloren duel bij FC Volendam plaatste Ultee Roberts Uldrikis in de spits. Björn Johnsen kwam daardoor op de bank terecht. Op de linksbackpositie kreeg Alex Bangura de voorkeur boven Sekou Sylla. Mimoun Mahi en Navarone Foor moesten op de flanken voor de dreiging zorgen. Aan de kant van Utrecht had trainer Michael Silberbauer een basisplaats in petto voor Taylor Booth en Bas Dost. Dat ging ten koste van Luuk Brouwers en Victor Jensen.

Vanaf het begin was het duidelijk dat Utrecht meer kwaliteiten bezit dan Cambuur, al deden de Domstedelingen aanvankelijk weinig met het overwicht. Tegenvaller voor Utrecht was het uitvallen van Dost. De spits ging uit het niets neer en gaf direct aan gewisseld te moeten worden. Can Bozdogan maakte daarop zijn entree en ogenblikken later maakte Utrecht alsnog de openingstreffer. Van de Streek, die even daarvoor op 10 was gaan spelen vanwege het uitvallen van Dost, knikte een voorzet van Othman Boussaid feilloos binnen: 0-1. Het bleek een mokerslag voor Cambuur te zijn. Niet veel later troefde Sean Klaiber directe tegenstander Mimoun Mahi simpel af, waarna de rechtsback Douvikas een niet te missen kopkans bood: 0-2.

Na rust kwam het eerste gevaar van de voet van Foor, die zijn schot een meter naast zag gaan. Van de Streek probeerde aan de andere kant zijn tweede van de avond binnen te schuiven, maar stuitte op Robbin Ruiter. De doelman ging even later zwaar de fout in, door zich te verslikken in Van de Streek. Ruiter beging een overtreding in de zestien op de middenvelder en was kansloos bij de strafschop van Douvikas: 0-3. Het was iedereen duidelijk dat het lot vast Cambuur vaststond en dat leek ook Utrecht te begrijpen. Ook een eretreffer werd Cambuur niet meer gegund.