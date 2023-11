Cambuur heeft de smaak te pakken onder Henk de Jong en wint ook van ADO

Zondag, 12 november 2023 om 16:29 • Lars Capiau • Laatste update: 16:33

SC Cambuur heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Henk de Jong versloeg ADO Den Haag met 1-2. Fedde de Jong en Roberts Uldrikis loodsten de Leeuwarders naar de vierde competitiezege op rij.

De Jong lijkt zijn basiself te hebben gevonden en derhalve formeerde de geboren Drachtenaar nagenoeg dezelfde basiself als in de monsterzege tegen TOP Oss (8-1). Remco Balk was er weer bij en verving de zeventienjarige Wiebe Kooistra. ADO voerde wel drie wijzigingen door. Lasse Vigen Christensen, Daryl Werker en Joel Ideho startten in tegenstelling tot het uitduel met Jong PSV (1-2) in de basis.

In het Bingoal Stadium waren de beide teams in het eerste bedrijf in balans. De eerste kansen kwamen na een kwart spelen. In een scrimmage wist Jort van der Sande de bal niet achter Cambuur-goalie Yanick van Osch te schieten.

Aan de andere kant werd Cambuur direct gevaarlijk. Balk omspeelde na een pass van Milan Smit de doelman, maar zag zijn bal uit de doelmond gehaald worden. Even later was het wél raak voor de Leeuwarders.

Na een heerlijke dribbel en dito steekpass van Daniël van Kaam ging ook De Jong langs de keeper, ditmaal resulteerde het wel in een doelpunt: 1-0. In de eerste minuut na de theepauze verdubbelde de ploeg van De Jong de marge.

Uldrikis kon na voorbereidend werk van Sekou Sylla van dichtbij afwerken: 2-0. Na het uur spelen kwam ADO met tien man te spelen. Silvinho Esajas kreeg voor een charge op Van Kaam de rode prent te zien. Met tien man kwamen de Hagenaren via een strafschop van Henk Veerman terug in de wedstrijd: 1-2. Het bleek uiteindelijk niet genoeg voor een punt.

Het is voor De Jong en zijn manschappen de vierde overwinning. Sinds zijn aanstelling gingen alleen wedstrijden tegen NAC Breda (2-3) en MVV Maastricht (1-1) niet te winnen. De Leeuwarders klimmen door de overwinninng naar de zesde plek, waar ADO de vierde plek inneemt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 14 9 2 3 10 29 2 Roda JC Kerkrade 13 8 3 2 17 27 3 FC Emmen 14 7 5 2 7 26 4 ADO Den Haag 14 7 5 2 7 26 5 De Graafschap 14 8 2 4 1 26 6 SC Cambuur 14 7 2 5 8 23 7 VVV-Venlo 14 6 5 3 2 23 8 FC Dordrecht 14 5 7 2 9 22 9 Helmond Sport 14 6 3 5 5 21 10 Jong AZ 14 6 3 5 4 21 11 FC Eindhoven 14 5 6 3 2 21 12 NAC Breda 14 5 4 5 -1 19 13 Jong PSV 13 5 1 7 -8 16 14 MVV Maastricht 14 4 4 6 -3 16 15 FC Groningen 13 4 3 6 2 15 16 Jong FC Utrecht 13 3 4 6 -10 13 17 Jong Ajax 14 2 4 8 -12 10 18 FC Den Bosch 14 3 1 10 -12 10 19 Telstar 14 3 1 10 -12 10 20 TOP Oss 14 2 1 11 -16 7