Calvin Stengs geeft drie redenen waarom hij Feyenoord in eerste instantie wilde inruilen voor Charlotte FC

Calvin Stengs heeft in gesprek met De Telegraaf meer uitleg gegeven over zijn afgeketste transfer naar Charlotte FC in de MLS. Niets leek het plotselinge vertrek van de 25-jarige Feyenoorder nog in de weg te staan, totdat dinsdagavond opeens naar buiten kwam dat hij zich bedacht had en terug zou keren naar Rotterdam-Zuid.

Het nieuws over het naderende vertrek van Stengs naar de Verenigde Staten kwam zondag als een donderslag bij heldere hemel. De linkspoot ontbrak bij het thuisduel met Willem II (1-1) omdat hij ‘ziek’ was, waarna in de avond duidelijk werd dat hij op het punt stond om voor acht miljoen euro naar de MLS te vertrekken.

Stengs legt in gesprek met De Telegraaf uit waarom hij openstond voor een overstap naar Charlotte. “In de eerste plaats omdat ze me gewoon een heel goed contractvoorstel deden. Daarnaast stemde ik in omdat ik avontuurlijk ben ingesteld en omdat ik hele goede verhalen hoorde over de stad Charlotte en de staat North Carolina."

De spelmaker van Feyenoord geeft toe dat hij na de medische keuring ‘opeens niet meer het volledige vertrouwen voelde’ van Charlotte. “Of dat iets met mijn knie had te maken? Ja, daar vonden de doktoren iets van. De testresultaten werden naar Amerika gestuurd en daarna wilde de club weer in gesprek met Feyenoord. Dat voelde niet goed.”

“Dat vind ik het vervelende van dit alles. Die knie is gewoon oké”, vervolgt Stengs. “Maar door de operatie die ik heb ondergaan, zagen de medici littekenweefsel. Dat zie je namelijk in elke geopereerde knie, maar voor Charlotte was dat een ding. Terwijl ik na mijn operatie 95 procent van alle minuten voor Feyenoord heb gespeeld. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal voelde ik me topfit.”

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

De achtvoudig international van het Nederlands elftal sprak dinsdagavond al lovende woorden over Feyenoord en doet dat nu wederom. “Door het lange wachten in Londen kreeg ik de tijd om alles nog eens voor mezelf op een rijtje te zetten. De club, het prachtige stadion, Het Legioen dat me altijd heeft gesteund en het spelen in de Champions League... Voor mij was het duidelijk wat ik wilde.”

‘Opvolger’ al zo goed als binnen

Feyenoord en Dennis te Kloese hadden zich eigenlijk al neergelegd bij het vertrek van Stengs, die met zijn transfer naar Charlotte tussen de acht en tien miljoen euro op had kunnen leveren. De Rotterdammers bereikten in de tussentijd een akkoord met Brighton & Hove Albion over de komst van Ibrahim Osman, die op huurbasis overkomt.

De Ghanese aanvaller speelt voornamelijk op de linkervleugel, maar kan ook op andere posities in de voorhoede uit de voeten. Volgens Fabrizio Romano wordt Osman woensdag gepresenteerd. Feyenoord heeft geen optie tot koop bedongen.