Calvin Stengs en Hugo Bueno keren na lange tijd terug in basis Feyenoord; Hwang In-beom en Anis Hadj Moussa ontbreken

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Heracles Almelo is bekend. Trainer Brian Priske voert flink wat wijzigingen door. Zo krijgen Hwang In-beom en Anis Hadj Moussa rust, en keren Calvin Stengs en Hugo Bueno na een lange afwezigheid juist terug in de basis. De wedstrijd in De Kuip begint om 21:00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Priske kon in het Champions League-duel met Sparta Praag geen beroep doen op Givairo Read, die niet ingeschreven is voor dat toernooi. Tegen Heracles keert hij echter weer terug in de basis: de jongeling vervangt Bart Nieuwkoop.

Gernot Trauner zit na zijn negentig minuten tegen de Tsjechen niet bij de selectie, waardoor er ruimte ontstaat voor Thomas Beelen. Dávid Hancko blijft staan, terwijl Hugo Bueno op links de plek van de geblesseerde Gijs Smal inneemt. Het is voor Bueno, die de afgelopen periode geblesseerd was, zijn eerste basisplaats sinds 6 november.

Hwang krijgt rust en wordt op het middenveld vervangen door Ramiz Zerrouki. Aanvoerder Quinten Timber en Antoni Milambo blijven wel gewoon staan op de middelste linie.

Spits Santiago Gimenez hoopt zijn prima doelpuntenmoyenne na zijn blessure door te trekken. De Mexicaan wordt geflankeerd door Calvin Stengs en Igor Paixão. Stengs staat daarmee voor het eerst sinds 25 augustus weer in de basis van een duel van Feyenoord, omdat ook Hadj Moussa rust krijgt. Laatstgenoemde zit net als Hwang overigens wel op de bank.

“We hebben nog genoeg in de tank zitten voor de laatste week”, blikte Priske vooruit. “Een aantal spelers is net terug van een blessure en klaar voor wat er nog komt. Bovendien zijn we het drukke schema nu gewend.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Zerrouki, Milambo, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Benita, Mirani, Mesík, Roosken; De Keersmaecker, Scheperman, Van Kaam; 'T Zand, Hornkamp, Engels.