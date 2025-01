Calvin Stengs blikt in interview terug op opstootje met Timon Wellenreuther tijdens trainingskamp Feyenoord

Calvin Stengs heeft in een interview met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op een opstootje met Timon Wellenreuther vorige week. De twee kregen het met elkaar aan de stok op het trainingskamp van Feyenoord in Marbella, maar volgens Stengs was het ‘niet zo bijzonder’.

Rijnmond Sport was afgelopen zaterdag aanwezig tijdens de training en zag hoe Stengs en Wellenreuther in een opstootje belandden. Nadat Stengs bij een duel op de keeper doorliep, zou Wellenreuther hebben nagetrapt.

Stengs wilde 'direct wraak nemen', maar werd door drie spelers tegengehouden. Ondertussen hield Quilindschy Hartman zich bezig met Wellenreuther.

Uiteindelijk volgde er een handshake tussen de kemphanen, maar daarna ontstond er toch nog even ruzie. "Ik zeg net sorry, dan is het toch goed?", riep Stengs naar de keeper.

In een interview van Stengs met het AD komt de ruzie met Wellenreuther weer even ter sprake. “Ach, er gebeurt wel vaker iets op een veld waar scherp getraind wordt. Het was niet zo bijzonder”, aldus de middenvelder.

“Er was een fel duel, ik raakte Timon in zijn gezicht en uiteraard niet met opzet. Ik zei meteen sorry, maar dat hoorde hij niet.”

“Een moment later raakte hij mij op mijn onderbeen. Dan reageer je allebei in the heat of the moment. Niet goed, dat weet ik ook wel. Maar het werd opgeblazen.”