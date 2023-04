Burnley kroont zich tot kampioen bij aartsrivaal na heerlijke goal Manuel Benson

Dinsdag, 25 april 2023 om 23:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:46

Burnley heeft zich dinsdagavond officieel verzekerd van de titel in de Championship. De ploeg van manager Vincent Kompany was dankzij een treffer van voormalig PEC Zwolle-aanvaller Manuel Benson met 0-1 te sterk voor aartsrivaal Blackburn Rovers. Promotie was al enige tijd een feit voor the Clarets, maar na de overwinning van dinsdag kan naaste achtervolger Sheffield United de ploeg van Kompany niet meer achterhalen. Burnley is dit seizoen vrijwel onaantastbaar. In 44 wedstrijden verloor het tot op heden driemaal. Nummer acht Blackburn staat met 65 punten op gelijke hoogte met nummer zes Sunderland, waardoor deelname aan de play-offs om promotie nog een reële mogelijkheid is.

Bijzonderheden

In de eerste helft wist Burnley nog niet het verschil te maken op Ewood Park. Zo claimde Ashley Barnes tevergeefs een strafschop en kwam het goed weg toen Joe Rankin-Costello aan de andere kant rakelings naast kopte. Het tempo van de wedstrijd kwam naarmate de tweede helft vorderde hoger te liggen en dat leidde in minuut 66 tot de openingstreffer. Benson werd aangespeeld op de rand van de zestien, creëerde wat ruimte voor zichzelf en vond de verre hoek met een verwoestende uithaal: 0-1. De Belg had diep in blessuretijd zelfs zijn tweede van de avond kunnen maken, ware het niet dat de lat dit keer in de weg stond. De overwinning voor Burnley kwam echter niet meer in gevaar.

???????????? ???????????? zet Burnley op voorsprong! En hoe! ?? Door deze prachtige treffer van Benson is Burnley nog een kleine 10 minuten verwijderd van de titel! ?? Schakel nu in voor het slot! https://t.co/COiCfwSc0f#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/4ObnC40KmI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 25, 2023

Kampioen worden op bezoek bij de rivaal, Burnley doet het! ?? Nadat promotie al een tijd duidelijk was voor het team van Vincent Kompany is nu dan ook eindelijk de titel een feit! Congrats @BurnleyOfficial!??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/1cQrj16qV0 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 25, 2023

Blackburn Rovers - Burnley 0-1

66' 0-1 Manuel Benson (assist: Jack Cork)