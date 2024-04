Burgos ontslagen om discriminerende opmerking over Barcelona-speler Lamine Yamal

Movistar heeft de samenwerking met Germán 'El Mono' Burgos beëindigd. De analist maakte woensdagavond in de studio van de televisiezender een discriminerende opmerking over Lamine Yamal. Movistar heeft in een statement laten weten dat het geen weg terug ziet.

Burgos, die vooral bekendstaat als voormalig assistent van Diego Simeone bij Atlético Madrid, bekeek woensdag de beelden van een opwarmende Yamal, die zich met FC Barcelona voorbereidde op het Champions League-duel met Paris Saint-Germain.

Presentatrice Susana Guasch begon positief over Yamal, die al hooghoudend richting de kleedkamer ging om zich klaar te maken voor de aftrap. "Kijk naar die kwaliteit, kijk naar de balbehandeling van Lamine Yamal." Burgos haakte in op de opmerking van Guasch. "Als hij het niet goed doet, kan hij altijd nog onder een stoplicht terechtkomen."

Burgos bedoelde daarmee te zeggen dat als Yamal geen voetballer zou zijn geweest, hij onder een stoplicht een bedelaar zou zijn geweest. In Spanje is het gebruikelijk dat bedelaars bij stoplichten stilstaande auto's langsgaan om te bedelen voor geld. De opmerking van Burgos kwam direct onder een vergrootglas te liggen in Spanje, waar er veel aandacht wordt besteed aan het bestrijden van racisme.

?? El Mono Burgos pide perdón por su comentario sobre Lamine Yamal: "No fue sobre ninguna etnia ni clase social". ???? Las palabras del comentarista provocaron que los clubes no concedieran entrevistas a Movistar tras el partido.@Inforadio_UCM pic.twitter.com/E74emlVHxw — El Graderío en Inforadio UCM (@elgraderioucm) April 11, 2024

Burgos kwam tijdens de uitzending terug op zijn uitspraak. "Het was een opmerking zonder te proberen iemand pijn te doen. We praatten over voetbal. Als iemand zich beledigd voelt, bied ik publiekelijk mijn excuses aan. Het was niet mijn bedoeling. In deze tijden moet je je aan alles aanpassen als je grappen probeert te maken", voegde de Argentijn daar nog aan toe.

Burgos bood een dag later via Instagram nogmaals zijn excuses aan. "Het was niet mijn bedoeling om Lamine Yamal, de mensen van FC Barcelona, de spelers, de UEFA of het Movistar Plus+-platform waar ik werk schade toe te brengen. Ik heb ervoor gekozen een grapje te maken over zijn kwaliteit en mooie spel, in geen geval ging het over enige etniciteit of sociale klasse. Mijn excuses aan iedereen die zich beledigd voelde door mijn opmerking. Het was niet mijn bedoeling om Lamine Yamal in diskrediet te brengen, integendeel."

Statement Movistar

Donderdag heefteen statement uitgebracht, waarin het duidelijk maakt dat de samenwerking met Burgos is beëindigd. "In overeenstemming met de interne gedragscode van Movistar Plus+, dat een beleid van zero tolerance voor discriminerend gedrag aanhoudt, heeft het platform maatregelen genomen naar aanleiding van de uitzending van gisteravond, waarin een van zijn medewerkers ongepaste opmerkingen maakte over Lamine Yamal."

“Movistar Plus+ veroordeelt elke vorm van discriminatie en zal dit soort opmerkingen van werknemers of medewerkers die aan het platform zijn gekoppeld niet toestaan. Movistar Plus+ en Germán 'El Mono' Burgos zullen onmiddellijk stoppen de samenwerking aan de programma's van het platform. De presentatoren zullen op de hoogte worden gesteld van de ruimte waarin de opmerkingen plaats hebben kunnen vinden."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties