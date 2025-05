'Bruno Fernandes stelt één keiharde eis aan Man United en wil anders vertrekken'

Bruno Fernandes kan Manchester United deze zomer verlaten voor een verrassende bestemming. Volgens de gerenommeerde Saudi-Arabische journalist Abdullah Al-Hunayan heeft Al Hilal gesprekken aangeknoopt met de entourage van de Portugese spelmaker.

De interesse komt op een moment dat Bruno Fernandes wederom een indrukwekkend seizoen doormaakt. De aanvoerder van Manchester United was dit seizoen al goed voor 19 doelpunten en 18 assists in alle competities (in 52 wedstrijden), en speelde onlangs nog een sleutelrol in de 3-0 overwinning op Athletic Club in de Europa League.

Toch is het seizoen van Manchester United allesbehalve succesvol verlopen. De ploeg van Rúben Amorim staat momenteel op de vijftiende plek in de Premier League en dreigt Europees voetbal mis te lopen. Mocht dat scenario werkelijkheid worden, dan neemt de kans op een vertrek van Bruno Fernandes significant toe.

Mocht United de Europa League winnen, dan levert dat een Champions League-ticket op, en is de kans op een langer verblijf van de sterspeler groter.

Al Hilal, dat in juni meedoet aan het WK voor clubs, wil de Portugees nog vóór dat toernooi binnenhalen. De club heeft al enkele grote namen onder contract staan, onder wie Aleksandar Mitrovic, Ruben Neves en João Cancelo, ploeggenoten van Fernandes bij de nationale ploeg van Portugal.

Ook clubs als Real Madrid en Barcelona werden eerder genoemd als potentiële bestemmingen. Toch benadrukte manager Ruben Amorim in april nog dat een vertrek uitgesloten is: “Hij blijft hier, want we willen in de toekomst de Premier League winnen. Hij is niet te koop.”

Bruno Fernandes heeft nog een contract tot medio 2027, waardoor Manchester United in een sterke onderhandelingspositie zit. Zijn marktwaarde is op 30-jarige leeftijd volgens Transfermarkt 55 miljoen euro.