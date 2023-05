Broers Bellingham staan beiden voor transfer: de een Spanje, de ander Engeland

Maandag, 29 mei 2023 om 12:15 • Tom Rofekamp

De gebroeders Bellingham gaan beiden verkassen deze zomer. Terwijl de negentienjarige Jude onderweg is naar Real Madrid, gaat zijn twee jaar jongere broertje Jobe de overstap maken naar Sunderland. Laatstgenoemde wordt naar verwachting deze week nog medisch gekeurd bij de Championship-club. Jude heeft op zijn beurt al afscheid genomen van zijn collega's bij Borussia Dortmund. Ook rondom hem wordt er deze week witte rook verwacht.

Van de oudere van de broers Bellingham was het al even bekend dat de overstap naar Real Madrid eraan zat te komen. Volgens Marca gaat de Koninklijke tussen de 100 en 120 miljoen euro betalen voor de diensten van het toptalent. Bellingham hoopte afscheid te nemen bij Dortmund met een kampioenschap, maar zag dit op de slotdag van de Bundesliga in het water vallen. Door de 1-2 zege van Bayern München op FC Köln en het eigen gelijkspel (tegen FSV Mainz 05, 2-2) ging der Rekordmeister er uiteindelijk vandoor met de Duitse landstitel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bellingham nam daarom met een dubbel gevoel afscheid van zijn ploeggenoten en overige collega's. Volgens regionale krant Ruhr Nachrichten deelde de middenvelder zondag afscheidscadeautjes uit, vooruitblikkende op zijn vertrek. Bellinghams jongere broertje is naar info van Fabrizio Romano al even dicht bij een transfer. Als hij de medische tests doorstaat, gaat Jobe voor zo'n 3,5 miljoen euro overstappen van Birmingham City, de club waar ook Jude doorbrak in het profvoetbal.

Met name voor Jude liggen de clubs al langere tijd op het vinkentouw. Manchester City was bereid hem een astronomisch salaris te bieden, maar Real Madrid genoot uiteindelijk zijn voorkeur. Jude is ondanks zijn nog jonge leeftijd al drie jaar basisspeler bij Dortmund en kwam in die drie jaar tot 132 duels, 24 goals en 25 assists. Formeel ligt hij nog tot medio 2025 vast op het Signal Iduna Park. Jobe verzamelde sinds zijn debuut voor Birmingham in 2022 26 duels. Daarin wist de aanvallende middenvelder geen enkel doelpunt of assist te overleggen.