Brobbey werkt individueel programma af in hotel; Zirkzee meldt zich donderdagmiddag bij het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft donderdag getraind zonder Brian Brobbey en Joshua Zirkzee. De 22-jarige spits van Ajax werkte in het spelershotel een individueel programma af nadat hij op woensdag last kreeg van zijn hamstring, terwijl Zirkzee (23) nog onderweg was vanuit zijn vakantieadres in de Verenigde Staten. De aanvalsleider van Bologna sluit donderdagmiddag aan bij de groep in Wolfsburg.

Het was woensdag even flink schrikken voor Ronald Koeman en Oranje toen Brobbey de training na een botsing met Matthijs de Ligt vroegtijdig staakte. De KNVB wilde geen enkel risico nemen en liet meteen een scan maken van zijn hamstring.

Uit die scan werd duidelijk dat Brobbey ‘slechts’ kampte met een stijve hamstring. Koeman nam het zekere voor het onzekere en besloot woensdagavond om Zirkzee alsnog in te laten vliegen. De spits was op vakantie in de Verenigde Staten en met zijn komst bestaat de EK-selectie van Oranje weer uit 26 man.

Het is voor Oranje een flinke opluchting dat Brobbey geen serieuze blessure heeft overgehouden aan de training. Maandag vielen Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners allebei al af vanwege een blessure. Koeman riep Ian Maatsen op als vervanger van Koopmeiners.

Eerste EK-duel nadert

Zondagmiddag staat voor het Nederlands elftal de eerste wedstrijd van het EK op het programma wanneer Polen de tegenstander is in Hamburg. De ploeg van bondscoach Michal Probierz kan niet beschikken over Robert Lewandowski, die in de uitzwaaiwedstrijd tegen Turkije (2-1 winst) geblesseerd raakte aan zijn hamstring.

Koeman liet woensdag op de persconferentie doorschemeren dat hij nog twijfelt over de inzetbaarheid van de spits van FC Barcelona. "Ik heb het gehoord, maar ik weet niet of het allemaal waar is. Ik heb altijd twijfels. We zien het zondag wel”, aldus de bondscoach.

Probierz was daar allesbehalve blij mee en reageerde even later op de woorden van Koeman. “Het is moeilijk voor mij om te zeggen wat er eigenlijk in zijn hoofd omgaat. Ik ken hem niet persoonlijk, alleen van het veld. Daar is het een fenomeen met een geweldige trap geweest”, aldus de Pool.

“Robert zal zeker niet spelen. Als Koeman dat niet gelooft, moet hij misschien eens naar FC Barcelona bellen. Het klopt dat Robert een zeer belangrijk onderdeel van de ploeg en een van de beste spelers ter wereld is, maar hij is er niet bij.”

