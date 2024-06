Brobbey facetimet tijdens interview van Wijndal met Ajax TV: ‘Je liegt kaulo veel, hè!’

Voor een groot aantal spelers van Ajax begon woensdagochtend het nieuwe seizoen. Op Sportpark De Toekomst stonden verschillende testen op het programma en waren de spelers actief op het veld.

Voor Francesco Farioli was het ook zijn eerste training als hoofdtrainer van de Amsterdammers. Verschillende spelers lieten voorafgaand aan de training weten uit te kijken naar de nieuwe coach.

“Ik heb veel dingen gelezen over zijn spelopvattingen, daar ben ik heel benieuwd naar”, zei Jorrel Hato tegenover het clubkanaal. “Ik heb gelezen dat hij met zijn ploegen graag van achteruit wil opbouwen, dat is mooi. Dat ligt mij ook zeker.”

Diant Ramaj, die aangeeft na zijn elleboogblessure fit te zijn voor het nieuwe seizoen, heeft meegekregen dat Farioli in het verleden keeperstrainer is geweest. “Dat vind ik leuk. Misschien kan het een voordeel voor mij zijn, we gaan het zien.”

Chuba Akpom was voorafgaand aan de eerste training eveneens enthousiast over Farioli. “Ik heb hem nog niet ontmoet, maar hij lijkt een obsessie met voetbal te hebben. Dat is een goed begin. Ik denk dat het goed gaat zijn voor ons team.”

De selectiespelers van Ajax kijken ook met veel plezier naar het EK en hebben een groot vertrouwen in het Nederlands elftal. Zo verwachten Kenneth Taylor en Steven Berghuis vrijdagavond een zege van Oranje op Frankrijk.

Hetzelfde geldt voor Owen Wijndal, die bij Ajax is teruggekeerd na een uitleenbeurt aan Royal Antwerp FC. Wanneer Ajax TV hem op De Toekomst tegen het lijf loopt, is de linksback aan het facetimen met ploeggenoot Brian Brobbey. De spits is momenteel met Oranje actief op EK en sluit pas later aan bij Ajax.

“Ik denk dat Nederland van Frankrijk gaat winnen”, zegt Wijndal, terwijl Brobbey op de achtergrond in het videogesprek meeluistert. “Ik heb er alle vertrouwen, helemaal als Brian en Steven Bergwijn minuten kunnen maken.

“Je liegt kaulo (erg, red.) veel, hè!”, grapt Brobbey nadat Wijndal klaar is met zijn interview. “Wie zei je dat het EK gaat winnen?” Wijndal legt vervolgens uit dat hij Nederland noemde. “Ok, dan is het goed. Loop nu maar naar de kleedkamer”, besluit de spits met een knipoog.



Het FaceTime-gesprek tussen Brobbey en Wijndal is te zien op 6 minuten en 50 seconden.

