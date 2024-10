Britse media zien één groot nadeel aan aanstelling van Thomas Tuchel als bondscoach van Engeland

Dat Thomas Tuchel de nieuwe bondscoach van Engeland gaat worden, valt niet bij iedereen van het Britse medialandschap in even goede aarde. Er heerst het nodige scepticisme over de aanstelling van de FA.

"Het aanstellen van Tuchel is een zwaarbeladen, intrigerende keus, die eigenlijk wel logisch is", kopt The Guardian. "Dit is de eerste keer dat de FA een coach aanneemt die in Engeland gewerkt heeft en een Europese prijs gewonnen heeft (de Champions League met Chelsea, red.)."

"Vanuit het perspectief van de FA voelt dit als een zege. Het lijkt ambitieus: een Champions League-winnaar, een tactische fanatiekeling met 'autoriteitsproblemen'. Het verhaal van de afgelopen jaren is geweest dat Engeland een winnaar nodig had als coach. Nou, nu heb je er een. Wie zou daar niet naar willen kijken?"

De Daily Mail is stukken minder enthousiast. "Het inhuren van Thomas Tuchel voelt als een paniekerige stap in de verkeerde richting", kopt die krant. "Het is een sprong in het diepe met een man die misschien meer problemen zal bezorgen dan dat hij waarde zal opleveren."

De krant zag in plaats van de Duitser, die zeker omschreven kan worden als temperamentvol, liever een Engelsman aan het roer. "We hebben geen Thomas Tuchel nodig, maar een patriot voor wie het land op de eerste, tweede en derde plaats komt." De krant noemt een voorbeeld.

"Graham Potter is een coach die de intelligentie heeft om voort te bouwen op de structuur en principes die Gareth Southgate heeft doorgevoerd. Een investering in alles wat gebouwd is was beter geweest dan een duik in het diepe met de beste clubtrainer die beschikbaar was."

"De aanstelling is even inspirerend als wanhopig", oordeelt The Independent. "Met de komst van de Duitser wijkt de FA af van het meerjarenplan, maar laat ook zien hoe vastberaden de bond is op weg naar het WK van 2026. Met Tuchel wordt een coup gepleegd aangezien ook topclubs de beste trainers willen. Het is alleen de vraag hoe hij de Engelse nationale ploeg kan versterken."

De BBC wikt en weegt, maar durft nog geen oordeel te vellen over de aanstelling. "Hij heeft successen gehad en heeft lof ontvangen als een van de beste tactici van Europa, maar tegelijkertijd heeft Tuchel de neiging om te botsen met zijn spelers en bazen en probeert hij dingen op niet-diplomatieke wijze te bereiken."

The Telegraph spreekt echter nu al van een succesvolle aanstelling. De krant viert dat 'excellentie' het heeft gewonnen van 'afkomst'. Daarmee doelt het blad op het feit dat Tuchel na Sven-Göran Eriksson en Fabio Capello pas de derde niet-Engelse bondscoach is.