Brighton komt met nieuw bod op Boscagli, die niets ziet in contractverlenging bij PSV

Olivier Boscagli rekent er nog altijd op dat PSV in de laatste dagen van de zomerse transferwindow meewerkt aan een transfer. De Monegask staat concreet in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, dat volgens De Telegraaf woensdag of donderdag een nieuw bod op hem gaat uitbrengen.

De transferwindow voor clubs uit de Premier League sluit vrijdagnacht, waardoor Brighton nog een kleine twee dagen heeft om de komst van Boscagli te realiseren. The Seagulls brachten eerder al een bod van tien miljoen euro uit op de centrale verdediger van PSV, echter werd dit direct naar de prullenbak verwezen.

Boscagli beschikt bij PSV nog over een contract tot medio 2025. De Eindhovenaren hopen nog altijd dat hij zijn aflopende verbintenis gaat verlengen, maar die kans lijkt nihil. “De Monegask heeft op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat hij dit niet zal doen”, schrijft journalist Jeroen Kapteijns.

De linkspoot ziet naar verluidt ook niks in een voorstel waarbij hij bij een eventuele transfer in de zomer van 2025 mee kan delen in de winst door een percentage van de transfersom te ontvangen.

In de tussentijd maakt PSV nog altijd werk van Ko Itakura. de verdediger ziet een transfer zitten, maar vooralsnog houdt Borussia Mönchengladbach vast aan de vraagprijs van 15 miljoen euro. PSV probeert de Japanner ‘uit alle macht’ los te weken bij de Bundesliga-club.

Technisch directeur Earnest Stewart moet de komende dagen nog enkele defensieve versterkingen presenteren bij PSV. Voor de linksbackpositie lijkt Renan Lodi de voornaamste kandidaat. De Braziliaan zit niet meer op zijn plek bij het Saudische Al-Hilal en wil terugkeren naar Europa.

Witte rook is er echter nog niet. Alleen een uitleenbeurt lijkt voor PSV reëel. Hij is alleen wel een dure optie qua salaris, daarnaast moeten de Eindhovenaren ook een flinke huursom betalen.