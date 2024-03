‘Brighton eist miljoenenpakket van clubs die Roberto De Zerbi willen’

Clubs die van plan zijn om Roberto De Zerbi los te weken bij Brighton & Hove Albion moeten diep in de buidel tasten. The Seagulls eisen een zogeheten compensatiepakket van 12 miljoen pond (omgerekend 14 miljoen euro) voor hun hoofdcoach, weet Sky Sports

Nu bekend is dat trainers als Xavi (FC Barcelona), Jürgen Klopp (Liverpool) en Thumas Tuchel (Bayern München) aan het einde van het seizoen vertrekken, neemt het getouwtrek om de handtekening van De Zerbi ook toe.

De Italiaan staat er door zijn werk bij Brighton goed op in Europa en kan deze zomer een stap maken naar de absolute top. Heel gemakkelijk zal het echter niet worden om hem los te weken.

Brighton is niet van plan om De Zerbi, die een contract heeft tot medio 2026, zonder slag of stoot te laten gaan. De huidige nummer negen van de Premier League beseft dat het goud in handen heeft en wil het onderste uit de kan.

Naast bovengenoemde clubs zou De Zerbi ook op het wensenlijstje staan van Manchester United. De Manchester Evening News wist onlangs te melden dat de groep van de nieuwe co-eigenaar Sir Jim Ratcliffe Roberto De Zerbi in de gaten houdt.

De Zerbi begon zijn trainersloopbaan in zijn geboorteland Italië, waar hij onder meer de leiding had over Palermo, Benevento en Sassuolo. In 2021 maakte hij de gang naar Shakhtar Donetsk. Die club verruilde hij na een onafgemaakt seizoen door de Russische invasie een jaar later voor Brighton.

De Zerbi eindigde in zijn eerste seizoen als negende in de Premier League en noteerde afgelopen seizoen de zesde eindnotering. Nooit eerder eindigde Brighton zo hoog in de hoogste Engelse voetbalcompetitie.

