Brian Priske zal ondanks Champions League-succes ontslagen worden bij Feyenoord

Ondanks een fabelachtige 3-0 overwinning op Bayern München, zal Feyenoord het ontslag van Brian Priske een dezer dagen bekendmaken. Dat schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam namens Voetbal International.

"Priske gaat eruit met een knal", zo kopt de journalist daags na de ongelooflijke prestatie van de Rotterdammers in de Champions League. Door de uiterst knappe zege is Feyenoord praktisch verzekerd van deelname aan tussenronde in het miljardenbal.

Het is het laatste kunststukje van Priske geweest, want het ontslag is onafwendbaar. "Het lot van Priske is sowieso bezegeld", schrijft Krabbendam. "Al ver voor het duel met Bayern München besliste de clubleiding de trainer te willen ontslaan."

Hoewel Priske formidabel presteert in de grootste clubcompetitie van Europa, is het in de Eredivisie allemaal een flinke slag minder. Na negentien wedstrijden is de vierde plek en een achterstart van tien punten op koploper PSV de teleurstellende tussenstand.

"Voor de clubleiding is dat reden te willen breken met de trainer. Het spel én de resultaten in de competitie blijven achter bij de verwachtingen", duidt Krabbendam. "De club onderzoekt de ongelooflijke reeks blessures en in de staf botert het ook al niet tussen de spelers en de Zweedse en Deense assistenten van Priske, Björn Hamberg en Lukas Babalola."

"De coach op zijn beurt drong vorige week aan op veranderingen binnen die staf. Hij wilde volgens ingewijden per direct breken met John de Wolf, maar die zit er namens Feyenoord om de cultuur te bewaken. Dit was onbespreekbaar."

"De vraag nu is alleen nog: wanneer breekt Feyenoord met Priske?", vraagt de VI-journalist zich hardop af. "Wie de ploeg zag spelen tegen Bayern München, zag geen team dat klaar lijkt met zijn trainer. Zelden werkte Feyenoord harder dan woensdagavond in De Kuip."

Feyenoord kiest 'voor de korte pijn'. "Deze beslissing kost de club miljoenen, want Feyenoord betaalde vorige zomer een afkoopsom aan Sparta Praag en zal nu het contract van de trainer moeten afkopen én dat van zijn assistenten", wijst Krabbendam tenslotte naar de kwalijke rol van directeur Dennis te Kloese.