Brian Priske wil zware blessure van Santiago Gimenez 'positief benaderen': 'Logisch om hem naar Mexico te sturen'

Santiago Gimenez gaat de komende twee weken revalideren in Mexico, zo maakt Brian Priske vrijdag bekend tijdens de persconferentie van Feyenoord. De 23-jarige spits van de Rotterdammers staat vermoedelijk drie maanden aan de kant wegens een bovenbeenblessure en krijgt van de club de kans om even terug te gaan naar zijn thuisland.

Priske wordt op de persconferentie logischerwijs gevraagd naar de kwetsuur van Gimenez. “We hebben de afgelopen dagen met hem gesproken. We hoopten dat het niet zo’n serieuze blessure zou zijn. Toen ik na de wedstrijd met hem sprak, voelde hij zich goed.”

“De scan was alleen niet goed, zoals jullie allemaal hebben meegekregen”, verzucht de trainer. “Hij ligt er heel veel weken (drie maanden, red.) uit. Een blessure oplopen is onderdeel van het voetbal. Santiago stond er positief in, hij richtte zich gelijk op zijn herstel. Nu gaat het erom dat hij sterker terugkomt.”

Gimenez zal zijn revalidatie beginnen in Mexico. “We hebben veel goede gesprekken gevoerd en besloten om hem de komende weken naar Mexico te sturen om zijn revalidatie daar te starten”, vervolgt Priske. “Hij is in goede handen bij de fysio die hij daar heeft. We hebben er het volste vertrouwen in dat hij daar een goede tijd gaat hebben.”

Priske vindt dat je langdurige blessures van spelers positief moet benaderen. “Vanuit zijn perspectief, een buitenlander die ver van huis is, is het een mogelijkheid om aan het begin van zijn revalidatie wat tijd door te brengen in zijn eigen land. Het werk wat wij fysiek gezien met hem kunnen doen is nu wat minder, dus het is logisch om hem naar huis te sturen. Hij kan daardoor hopelijk sneller herstellen. Over twee weken is hij weer terug bij ons.”

Nu is het aan Ayase Ueda en Julián Carranza om hun kans te pakken. Eerstgenoemde was vorige week verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt in het thuisduel met NAC Breda (2-0). “Soms krijg je een tegenslag en moeten anderen hun kans pakken. Nu moeten andere jongens hun kwaliteiten laten zien”, aldus de trainer.

Feyenoord neemt het zaterdagmiddag in Nijmegen op tegen NEC. Priske kan weer beschikken over Hugo Bueno, die is teruggekeerd van een blessure en bij de selectie zit. Dat laatste geldt ook voor Gernot Trauner. Calvin Stengs en Bart Nieuwkoop zijn er nog niet bij. Het duel met NEC begint om 18.45 uur.