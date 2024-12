Brian Priske is na afloop van MVV Maastricht - Feyenoord tevreden over Zépiqueno Redmond. De achttienjarige spits tekende dinsdagavond voor beide treffers van Feyenoord, dat het TOTO KNVB Bekerduel met 1-2 won in Maastricht.

“Ik weet niet waarom we dit soort doelpunten weg blijven geven”, begint Priske zijn interview bij ESPN kritisch op zijn ploeg. “Het is onnodig. Maar ook mijn complimenten aan MVV. Zij hadden een goede avond, met veel energie en kracht. En er hing een goede sfeer in het stadion.”

“We wisten dat het moeilijk zou worden op het kunstgras. Maar we hadden de wedstrijd veel beter moeten controleren dan we hebben gedaan. En we hadden de wedstrijd eigenlijk al eerder moeten beslissen.”

Ondanks dat de Feyenoord-trainer kritisch is, deelt hij ook complimenten uit. Onder meer aan Redmond. “Hij is een geweldige jongen. Hij werkt heel hard en is nederig. Hij doet echt z’n best op de trainingen, en beide doelpunten waren fantastisch.”

“Dus heel veel respect voor hem. Hij heeft al veel minuten gemaakt, iets wat hij zeker niet had verwacht voor aanvang van dit seizoen. Maar hij heeft ons geholpen en ik ben heel blij voor hem met deze goals.”

Reacties MVV

Bij MVV is men teleurgesteld over het resultaat, omdat er volgens de Limburgers meer in had gezeten. “Dat we hier teleurgesteld staan na een wedstrijd tegen Feyenoord, is al heel knap”, aldus trainer Edwin Hermans eveneens tegenover ESPN. “Maar je hebt echt de mogelijkheid gehad om in ieder geval een gelijkspel eruit te slepen, en misschien nog wel om te winnen. Alleen je moet zelf de doelpunten maken. En dat hebben we vooral in de eerste helft nagelaten. Het mocht niet zo zijn, maar we mogen super trots zijn.”

Ook MVV-aanvoerder Bryan Smeets baalt. “Ik ben er ziek van dat je gezien de kansen meer goals had moeten maken. Met name in de eerste helft, ikzelf ook. Maar ook trots dat je zo lang in de wedstrijd blijft, tegen zo’n ploeg. We hebben eigenlijk ons visitekaartje afgegeven. Niet alleen wij, maar de hele club en het publiek. Het was een geweldige avond.”