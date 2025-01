Brian Priske staat op het punt om ontslagen te worden bij Feyenoord; opvolger lijkt zelfs al bekend

Brian Priske staat op het punt om ontslagen te worden bij Feyenoord, zo verzekert het doorgaans goed ingevoerde Tipsbladet. De Deense krant weet bovendien dat de Rotterdammers al een opvolger in beeld hebben: Marino Pusic.

Volgens de berichtgeving is het lot al bezegeld en maakt het resultaat van Feyenoord in het Champions League-duel met Bayern München niets meer uit voor de toekomst van Priske. Het besluit is naar verluidt reeds genomen.

De gesprekken met Pusic zouden al gevoerd zijn. Hij zou terugkeren van Shakhtar Donetsk om bij Feyenoord, waar hij eerder assistent was, het seizoen af te maken.



Tipsbladet voegt aan de berichtgeving toe dat Priske afgelopen week nog naar het management van de Rotterdammers is gestapt om te spreken over wijzigingen in de staf. Het verzoek dat werd ingediend door de Deen werd geweigerd door de clubleiding.

Priske is naar verluidt een 'dead man walking' in De Kuip en het clubbestuur gaat niet meer van gedachten veranderen. Wanneer het doek definitief valt voor de Deense coach, is nog niet bekend.



Feyenoord nam de trainer aan het begin van dit seizoen over van Sparta Praag. De Rotterdammers deelden een opvallend langdurig contract uit: tot medio 2027. Normaal gesproken geeft Feyenoord maximaal een tweejarig contract aan een nieuwe coach.

Priske staat met zijn ploeg op een teleurstellende vierde plek in de Eredivisie na negentien speelronden. In de Champions League lijkt de coach wel zijn doelstelling te halen, daar het team op de rand van een plek in de tussenronde staat.