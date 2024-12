Brian Priske neemt duidelijk standpunt in na vragen over Timon Wellenreuther en Justin Bijlow

Het lijkt erop dat Timon Wellenreuther voorlopig de eerste doelman van Feyenoord blijft. De Duitser ging zaterdagavond tegen Heracles Almelo (5-2) opnieuw in de fout, maar trainer Brian Priske lijkt vast te houden aan zijn keuze voor de 29-jarige goalie.

De keeperskwestie is wederom springlevend in De Kuip. Tegen Heracles ging Wellenreuther in de 43ste minuut opnieuw in de fout, waardoor Shiloh 't Zand de 2-1 kon aantekenen.

Tijdens zijn interview met ESPN probeerde Priske weg te blijven van harde uitspraken over Wellenreuther. Gedurende de persconferentie liet de Deense oefenmeester vervolgens toch meer los.

“Het is absoluut iets dat me irriteert”, aldus Priske. “Het is overduidelijk dat Timon de verkeerde keuze maakt om Timber in te spelen. Ik denk dat we een behoorlijk goede eerste helft speelden.”

“We gaven niet veel weg tot dat doelpunt. In de laatste vijf minuten van de eerste helft hadden we onnodige omschakelingen, en dat zijn dingen die vrij eenvoudig te corrigeren zouden moeten zijn”, stelt Priske.

Priske geeft aan dat Feyenoord weer aan het werk gaat. “Natuurlijk analyseren we alle tegendoelpunten en ook de doelpunten die we maken. We kijken naar alle spelers, inclusief Timon en de anderen.”

Een nieuwe keeperswissel lijkt echter niet aan de orde. “Ik denk dat je altijd over veel dingen nadenkt, maar uiteindelijk vertrouw ik op Timon. Ondanks dit incident heeft hij, denk ik, een goede wedstrijd gespeeld.”