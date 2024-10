Brian Priske licht op verzoek van Noa Vahle één speler uit: 'Ongelooflijk, hopelijk kan hij ermee omgaan'

Brian Priske kan nog moeilijk geloven wat Feyenoord gepresteerd heeft in de Champions League. Na afloop van het gewonnen duel met Benfica looft de trainer van de Rotterdammers zijn ploeg en spreekt hij zijn respect uit voor onder meer het optreden van Antoni Milambo.

Feyenoord was veel te sterk voor Benfica en versloeg de Portugese grootmacht door de goal van Ayase Ueda en de dubbelslag van Milambo 1-3. De Rotterdammers zagen twee goals worden afgekeurd, ook Benfica juichte één keer te vroeg.

“Het is zeker een grootse overwinning”, zo begint Priske voor de camera van Ziggo Sport. “We moeten de hartslag even laten dalen om te beseffen hoe groot deze zege is. Het is een grote club in Europa die thuis speelt in een geweldig stadion met uitstekende spelers.”

“Ik over bijna alles tevreden. De mentaliteit van deze jongens is geweldig en ik ben erg trots op ze. Veel respect voor het team hoe deze wedstrijd is opgepakt. Zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht is het goed gegaan.”

Na een uur spelen wisselde Priske Ibrahim Osman voor Thomas Beelen en koos hij ervoor om te wisselen naar een 3-5-2-formatie, waarna Feyenoord meer onder druk leek te komen. Volgens de coach lag het niet per se aan de systeemwissel dat er een moeilijke fase kwam.

“Ik voelde al in de aanloop naar de wissel dat Benfica sterker werd en dat er iets moest gebeuren. In de openingsfase van de tweede helft werden we al volledig teruggedrongen. Het was even wankelen, maar uiteindelijk zijn ze er goed doorgekomen.”

Verder ligt Priske op verzoek van verslaggeefster Noa Vahle Milambo nog uit. “Ongelooflijk. Ik hoop dat hij goed met de waardering kan omgaan. Het is een goede jongen, hij traint goed en de afgelopen weken speelt hij uitstekend. Veel respect voor hem dat hij het ook op het hoogste podium laat zien”, besluit Priske.