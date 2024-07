Brian Priske laat verrassende naam starten bij Feyenoord tijdens debuut in De Kuip

Quinten Timber gaat zaterdagmiddag zijn eerste minuten van het seizoen maken. De 22-jarige middenvelder, die het EK moest missen wegens een blessure, start direct in de basis bij Feyenoord. De Rotterdammers trappen om 13:00 uur af tegen KRC Genk.

Brian Priske staat zaterdag voor het eerst aan het roer tijdens een wedstrijd in De Kuip. Feyenoord, de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, neemt het in eigen huis op tegen Genk. De Belgische club eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plek in de Jupiler Pro League.

Achterin krijgen Antef Tsoungui (21) en Jan Plug (19) opnieuw de kans van Priske. Zij vormen de defensie samen met doelman Timon Wellenreuther en Thomas Beelen. Feyenoord experimenteert momenteel met een 3-4-3-formatie.

Bart Nieuwkoop en Marcus Pedersen moeten zaterdag de flanken bestrijken tegen Genk. Laatstgenoemde keerde deze zomer terug na een uitleenbeurt aan de Italiaanse degradant Sassuolo. De basisplek voor Pedersen is enigszins verrassend, daar de Noor op weg leek naar de uitgang in De Kuip. Timber en Ramiz Zerrouki staan centraal op het middenveld gepositioneerd.

Voorin moeten Calvin Stengs, Ayase Ueda en Igor Paixão voor de doelpunten zorgen. EK-ganger Leo Sauer, die afgelopen week terugkeerde op het trainingsveld bij Feyenoord, moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Beelen, Tsoungui, Plug; Nieuwkoop, Timber, Zerrouki, Pedersen; Stengs, Ueda, Paixão.

Wissels Feyenoord: Van Sas, Berger, Giersthove, Candelaria, Kasanwirjo,Read,Nadje, Milambo, 'T Zand, Zechiel, Sebaoui, Slory, Sauer, Hadj Moussa.

