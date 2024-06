‘Brian Priske kan beoogde assistent-trainer niet meenemen naar Feyenoord’

Brian Priske wilde graag zijn assistent Lars Friis van Sparta Praag meenemen naar Feyenoord, maar dat plan lijkt niet langer door te gaan. Volgens het Deense BOLD krijgt de 48-jarige Friis namelijk de kans als hoofdcoach bij Sparta Praag nu Priske naar Rotterdam-Zuid vertrekt. De nieuwe trainer van Feyenoord moet dus op zoek naar een andere assistent.

Friis zat sinds december 2022 76 wedstrijden naast Priske op de bank bij Sparta Praag. De assistent-trainer maakte in die periode een goede indruk op de clubleiding, zo klinkt het.

Daarom gaat de club hem nu een contract als hoofdtrainer aanbieden. Het zou naar verluidt gaan om een verbintenis die ‘op korte termijn kan worden opgezegd als het geen match blijkt te zijn’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mocht Sparta Praag erachter komen dat Friis toch niet de juiste man voor de job is, dan komen Jakob Michelsen (HamKam) en Ronny Deila (momenteel clubloos) in beeld.

Het is nog niet duidelijk hoe de technische staf van Priske er precies uit gaat zien bij Feyenoord. De Deen neemt waarschijnlijk wel zijn conditie- en fysiektrainer Christian Clarup mee. John de Wolf gaf onlangs aan dat hij zijn contract, dat loopt tot medio 2027, wil uitdienen. Sipke Hulshoff is zoals bekend met Arne Slot meegegaan richting Liverpool.

Priske onderweg naar Feyenoord

Wat in ieder geval wel zeker is, is dat Priske de nieuwe trainer van Feyenoord gaat worden. De Deen gaat dit weekend zijn contract tekenen in De Kuip, zo meldden meerdere media vrijdagavond.

Feyenoord betaalt naar verluidt 1,7 miljoen euro aan Sparta Praag om Priske los te weken. De trainer lag nog tot medio 2026 vast in Tsjechië, maar wilde dolgraag naar Feyenoord verkassen.

Dennis te Kloese had Sparta Praag bovendien een deadline gegeven: de algemeen en technisch directeur wilde uiterlijk zaterdag zakendoen, anders zou hij doorschakelen naar Graham Potter. Dat is dus niet langer nodig.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties