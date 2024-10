Brian Priske geeft toe dat hij één grote fout heeft gemaakt bij Feyenoord

Brian Priske heeft een fout gemaakt door bij Feyenoord te wisselen van speelwijze. "De wissel naar 3-4-3 heeft ons onnodig veel tijd gekost en dat ergert me", vertelt de Deense coach in een uitgebreid interview aan Voetbal International.

"Met de kennis van nu zeg ik dat ik dat niet had moeten doen", doelt Priske op het veranderen van het spelsysteem. Feyenoord treedt de laatste weken gebruikelijkerwijs aan in een 4-3-3-formatie.

Echter begonnen de Rotterdammers dit seizoen vaak met een driemansverdediging. Zo trad de Stadionclub tegen Willem II (1-1) nog aan in dat 3-4-3-systeem. In de voorbereiding spendeerde Priske veel tijd in het implementeren van die speelwijze.

"De wissel van speelwijze naar 3-4-3 heeft ons onnodig veel tijd gekost en dat ergert me, omdat we die tijd nu tekortkomen", bekent de nieuwe oefenmeester. "Ik durf dat best toe te geven, maar ik deed het natuurlijk niet zonder reden."

De opvolger van Arne Slot had namelijk te maken met de nodige mutaties op de transfermarkt. Dat is ook de reden dat hij niet 'gewoon' voortborduurde op het werk van zijn voorganger, die met Liverpool inmiddels aan kop gaat van de Premier League.

Priske verwachtte zelfs nog meer uitgaande transfers. "Na (Mats, red.) Wieffer en (Yankuba, red.) Minteh had ik verwacht dat meer spelers snel zouden vertrekken. Ik zag dat als hét moment om iets te veranderen, omdat ik dacht dat deze manier van spelen de groep goed zou kunnen passen, zeker met het oog op de Champions League."

"Gernot Trauner, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, genoeg spelers die dit systeem kennen en er prima in gedijen", somt de Deen op. "Maar ja, Lutsharel Geertruida vertrok laat en Dávid Hancko en Santiago Gimenez bleven. Dan heb je als trainer de verantwoordelijkheid te kijken naar waarbij spelers zich het meest senang voelen."

En dus valt Priske terug op het voor de Feyenoord-spelers vertrouwde 4-3-3-systeem. "Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds geloof dat we in 3-4-3 prima voor de dag kunnen komen, dat zag je de tweede helft tegen Bayer Leverkusen", aldus de trainer. In De Kuip werd hard verloren van Leverkusen: 0-4. Alle goals vielen in het tweede bedrijf.