Brian Priske geeft spelers Feyenoord belangrijkste opdracht voor 2025 mee

Brian Priske kijkt op verzoek van ESPN terug op het voetbaljaar 2024. De start van de Deense trainer bij Feyenoord was niet veelbelovend en de kritiek zwelde aan. Desondanks werden de resultaten gaandeweg beter, en dat kwam nadat Priske het systeem van de Rotterdamse ploeg enigszins wijzigde.

Voorganger Arne Slot koos steevast voor een 4-3-3-systeem, terwijl Priske in zijn beginperiode in De Kuip opteerde voor een systeem met drie verdedigers. Na een stroeve seizoensstart en de 0-4 nederlaag tegen Bayer Leverkusen in de Champions League stapte de coach over naar het reeds beproefde 4-3-3-systeem.

''Uiteraard werkten we in het begin met twee verschillende formaties. Met de 3-4-3-formatie, waarvan ik nog steeds denk dat het een goede formatie is, maar de laatste wedstrijden speelden we meer met vier verdedigers. We hadden vooral in de opbouw dan een aantal goede rotaties'', verklaart Priske waarom hij niet één specifiek systeem heilig wil verklaren.

Het spel en de resultaten van Feyenoord werden naarmate de eerste seizoenshelft vorderde steeds beter. Toch wil Priske in dat kader graag een kanttekening aanbrengen. ''Ik denk dat je veel van dezelfde patronen en structuur ook ziet in de 4-3-3-formatie die we nu al een heleboel wedstrijden spelen.''

Priske hoopt vooral op wat meer defensieve zekerheid na de winterstop. ''Ook al staan we verdedigend best goed, we moeten het aantal tegendoelpunten verminderen'', geeft de oefenmeester uit Denemarken alvast als huiswerk mee aan zijn spelersgroep.

''We krijgen te makkelijk doelpunten tegen. Onze tegenstanders hoeven daar weinig moeite voor te doen. Die tegendoelpunten moeten we echt voorkomen.'' Feyenoord incasseerde in de Eredivisie 21 doelpunten in 17 wedstrijden. In de Champions League wisten de tegenstanders van Feyenoord vijftien keer te scoren in zes pouleduels.

Priske eist bij Feyenoord volledige inzet en toewijding, om zo de resultaten te verbeteren. ''Maar het komt altijd neer op hoe wij zelf voor de dag komen en de uitvoering doen. Werken we hard genoeg en pushen we elkaar voldoende? Zijn we veeleisend naar elkaar? Dat is de sleutel tot succes.''