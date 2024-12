Brian Priske is vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van Feyenoord ingegaan op de situatie van Luka Ivanusec. De 26-jarige Kroaat kwam vorig jaar zomer met hoge verwachtingen over van Dinamo Zagreb, maar komt onder de Deense trainer eigenlijk nauwelijks aan de bak. Priske wijst onder meer naar Igor Paixão als reden voor het gebrek aan speeltijd voor Ivanusec.

De linksbuiten speelde dit seizoen tot dusver 358 minuten voor de Rotterdammers, verdeeld over 10 wedstrijden. Drie keer stond Ivanusec in de basis. Zijn laatste optreden dateert van 10 november, toen hij ruim 20 minuten inviel op bezoek bij Almere City (1-4).

Tegen achtereenvolgens sc Heerenveen, Manchester City, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk en Sparta Praag zat de 22-voudig international negentig minuten op de bank. “Ik zie dat hij kwaliteit heeft. In het voetbal heb je soms te maken met veel concurrentie op verschillende posities”, begint Priske.

“Als je bijvoorbeeld kijkt naar Igor Paixão, dan zie je dat hij op een heel hoog niveau presteert. Hij speelt op dezelfde positie als Luka. Ik heb de laatste tijd voor andere spelers dan Luka gekozen. Hij traint heel goed, heeft een goede mentaliteit en toont een goede inzet tijdens de training.”

“Ik kan dus niks verkeerds zeggen over de manier waarop hij werkt, maar uiteindelijk is het mijn keuze om hem niet op te stellen.” Priske wil niet ingaan op een mogelijke transfer van Ivanusec in januari. “Dat is helaas een vraag die je aan hem moet stellen.”

“Het is moeilijk om te weten wat hij denkt. Natuurlijk praat ik met hem en hebben we het over verschillende zaken, maar dat zijn dingen die ik niet hier met jullie wil bespreken”, aldus de oefenmeester.

Priske kan zaterdagavond thuis tegen Heracles Almelo niet beschikken over Gijs Smal. De linksback raakte geblesseerd tegen Sparta Praag en de uitslag van de MRI-scan laat nog op zich wachten. Hugo Bueno kan zijn plek weer innemen. De Spaanse linksback maakte woensdagavond zijn rentree na blessureleed.