Brian Priske deelt uitstekend nieuws over Santiago Gimenez op persconferentie Feyenoord

Santiago Gimenez kan zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk in de basis starten bij Feyenoord. Dat onthult zijn trainer, Brian Priske, vrijdagmiddag tijdens een persconferentie in De Kuip.

De laatste basisplaats van Gimenez dateert van 19 september, toen Feyenoord in eigen huis met 0-4 onderuit ging tegen Bayer Leverkusen. Een bovenbeenblessure hield de Mexicaanse spits maandenlang aan de kant.

Op bezoek bij Manchester City (3-3) keerde Gimenez op sensationele wijze terug bij Feyenoord. Aan de hand van de gretige goaltjesdief wist de Stadionclub in slechts een kwartier tijd driemaal te scoren. Gimenez maakte het tweede Rotterdamse doelpunt in het Etihad Stadium.

Ook tegen Fortuna Sittard (1-1) liet Gimenez zich als invaller gelden. Met een fraaie omhaal voorkwam hij een pijnlijke thuisnederlaag voor Feyenoord. Mogelijk mag Gimenez het zaterdag weer vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

“Santiago is beschikbaar voor de selectie. We moeten wel nog bepalen of hij zal starten vanaf de aftrap. Santi is klaar om te starten en uiteraard luisteren we goed naar hem. Ook mentaal is hij er klaar voor”, aldus Priske.

Feyenoord zal het in Waalwijk wel nog moeten doen zonder Hugo Bueno, zo vertelt Priske. “Hugo heeft vandaag zijn eerste groepstraining gehad, maar hij is tegen RKC niet beschikbaar. Hij is zeker op de goede weg en we hopen dat hij in de laatste weken van het jaar nog zijn inbreng kan geven.”

Eerder op de vrijdagmiddag maakte Feyenoord bekend dat Jordan Lotomba en Julián Carranza de komende tijd niet inzetbaar zijn. Naast de al genoemde Bueno volgen Jeyland Mitchell, Quilindschy Hartman en Ayase Ueda ook nog altijd een aangepast hersteltraject vanwege hun uiteenlopende blessures.